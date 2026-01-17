La notizia della scomparsa del presidente della Fiorentina Commisso avvenuta questa mattina ha scosso tutto il mondo del calcio. Un lutto inaspettato, nonostante la lunga malattia del patron, che è arrivato alla vigilia della gara di domani pomeriggio contro il Bologna, che, probabilmente, sarà rinviata per il duro momento che sta attraversando la società viola. Tantissimi club di serie A e serie B stanno mostrando la loro vicinanza al club in un momento così difficile, con messaggi ricchi di emozioni e ricordi condivisi.
IL RICORDO
