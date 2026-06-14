Il Qatar ha ottenuto uno storico pareggio contro una ben più quotata Svizzera. La gara, però, ha vissuto un momento, legato al VAR, che ha alimentato numerose polemiche: due presunti fuorigioco prima del rigore assegnato alla Svizzera. La FIFA ha ammesso che si è verificata una "breve interruzione tecnica".

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Qatar-Svizzera: un gol a testa, VAR e polemiche

Come una vittoria ✅

L'esultanza al fischio finale del Qatar dopo il pari con la Svizzera 🎉#QatarSvizzera #FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/NvsZx07Kr4 — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 13, 2026

Il comunicato della FIFA

"una breve interruzione tecnica che ha impedito la generazione dell'animazione del fuorigioco prima del rigore assegnato alla Svizzera".

Secondo l'organo di governo del calcio mondiale, inoltre, il problema è stato risolto rapidamente: "Il flusso di lavoro del VAR non è stato influenzato da questo problema e ha seguito la normale procedura di verifica della decisione sul campo. Le linee utilizzate dal VAR per controllare la posizione dei giocatori coinvolti non mostravano il giocatore attaccante in posizione di fuorigioco in nessuna delle due situazioni immediatamente precedenti alla decisione del rigore". Termina così la prima controversia relativa al VAR durante il Mondiale del 2026.

Termina con due reti, la prima di Embolo su rigore e il pareggio del Qatar con autorete di Muheim, la partita tra Qatar e Svizzera allo stadio di Santa Clara. I qatarioti, allenati da Lopetegui strappano quindi uno storico pareggio alla più quotata formazione che gioca agli ordini di Yakin. Ma la partita è subito balzata al centro di una polemica riguardante il VAR. Al 13' del primo tempo il portiere qatariota Abunada atterra Freuler in area di rigore e l'arbitro concede il rigore agli svizzeri. La polemica arriva a causa delle immagini trasmesse dal VAR: dalla prospettiva della telecamera, poteva sembrare che sia il colpo di testa che poi Remo Freuler fossero in fuorigioco prima del rigore commesso da Abunada.La FIFA, alcune ore dopo, ha rilasciato un comunicato in cui spiega che si è verificato un problema tecnico che ha compromesso la corretta visualizzazione delle immagini. L'organismo, infatti, ha riconosciuto la presenza di

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