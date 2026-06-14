L'Inghilterra e i Mondiali, una storia complicata. I Tre Leoni hanno vinto soltanto una volta la Coppa più ambita da ogni calciatore, nel lontano 1966. Eppure stavolta, la storia non c'entra nulla. Gli inglesi, prima di cominciare la loro avventura in America, hanno già dovuto fare i conti con diverse avversità.

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Mondiali, per l'Inghilterra partenza da dimenticare

Inserita nel gruppo L con, Ghana e Panama, l'Inghilterra si appresta ad esordire con i blubiancorossi il prossimo 17 giugno. Nonostante la loro caccia allo storico secondo trionfo debba ancora formalmente cominciare, la nazionale in maglia bianca ha già fatto parlare molto di sé. Gli inglesi, ad oggi, sono infatti molto chiacchierati per tutto ciò che li sta circondando.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MAGGIO: Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, parla con i media durante una conferenza stampa per l'annuncio della squadra inglese per la Coppa del Mondo FIFA 2026 al Wembley Stadium il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Già poco dopo l'approdo nel Nuovo Continente, Kane e compagni hanno dovuto fronteggiare alcuni ostacoli che ne hanno rallentato l'adattamento. Nei giorni scorsi si è infatti parlato di un furto di bagagli, oltre a materiali e oggetti di squadra, per un valore complessivamente stimato in 14 mila euro. Per fortuna dei diretti interessati, tutto si è concluso nel migliore modo, con l'arresto dei due presunti esecutori e il recupero dei beni perduti.

Inghilterra, occhio ai fulmini!

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Di recente, intanto, le autorità locali hanno diramato un'allerta meteorologica in virtù di una imminente serie di. I giornalisti al seguito della Nazionale hanno diffuso l'allarme, confermando che i venti potrebbero spirare a 80 miglia orarie equivalenti a. Tenersi lontani dalle finestre di casa e al riparo in posti chiusi, evitando detriti trasportati dal vento, è l'indicazione prioritaria diffusa dalIn molte aree delnordorientale e centro-orientale l'allerta resta alta, così come nella parte occidentale del Missouri, per un tornado. Inevitabilmente, i ragazzi allenati da Thomas Tuchel dovranno riorganizzarsi in vista della spedizione Mondiale, apportando modifiche al rispettivo programma di sedute d'allenamento.

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