Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!

Negli ultimi anni i social network sono diventati sempre più spesso terreno di scontro, soprattutto per i personaggi pubblici e sportivi che prendono posizione su determinati temi di attualità. Uno di questi, l'attaccante spagnolo Borja Iglesias, ha deciso di mostrare pubblicamente uno dei messaggi ricevuti, accendendo nuovamente i riflettori sul fenomeno dell'odio online.

Borja Iglesias, il messaggio ricevuto e gli insulti legati ai fatti di Ceuta

, attaccante dele campione del mondo con la nazionale Spagnola , ha pubblicato sui propri canali social uno dei messaggiricevuti nelle ultime ore. Il calciatore ha scelto di non rispondere con ulteriori polemiche, limitandosi a mostrare il contenuto dell'insulto e ad accompagnarlo con una frase breve ma efficace: "È cosi tutto il giorno, tutti i giorni", evidenziando come episodi di questo tipo siano ormai una costante.

Il messaggio ricevuto faceva riferimento agli avvenimenti che stanno interessando Ceuta, accusando il giocatore di non aver preso posizione pubblicamente sulla vicenda: l'autore dell'insulto ha utilizzato espressioni gravemente offensive, rivolgendo anche minacce di morte nei confronti dell'attaccante, contestandogli il fatto di aver condiviso contenuti di svago sui social invece di esprimersi sulla situazione.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Iglesias è da tempo bersaglio di attacchi sui social a causa delle sue prese di posizione su diverse questioni sociali e civili e negli anni, il calciatore non ha nascosto le proprie opinioni sui temi d'attualità, attirando spesso critiche ma anche numerosi attestati di solidarietà.

LA CORUNA, SPAGNA - 04 GIUGNO: Borja Iglesias di Spagna guarda durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq al Riazor Stadium il 04 giugno 2026 a La Coruna, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Una denuncia contro l'odio sui social

La scelta di pubblicare il messaggio non sembra avere l'obiettivo di alimentare lo scontro dialettico, bensì quello di mostrare la realtàvissuta da molti personaggi pubblici. Con poche parole,ha voluto far comprendere come episodi dinon rappresentino casi isolati, ma una situazione ricorrente: il tema delle minacce online continua infatti a coinvolgere numerose figure pubbliche come gli sportivi, sempre piùa commenti degli utenti sulle svariate piattaforme digitali. La testimonianza dell'attaccante del Celta riapre il dibattito sulla necessità di contrastare l'odio in rete e di promuovere l'utilizzo più responsabile dei