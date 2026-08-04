Vladimir Petkovic non sarà più il commissario tecnico dell'Algeria. L'ex allenatore di Lazio e Svizzera (tra le altre), nonostante un accordo fino al 2028 con le Fennecs, non ha convinto la Federazione calcistica algerina dopo l'uscita ai quarti di finale in Coppa d'Africa e l'eliminazione ai sedicesimi del Mondiale 2026, portando alla risoluzione consensuale del contratto e, di conseguenza, al suo addio dal ruolo di ct dell'Algeria.

Il comunicato

Attraverso una nota ufficiale e una comunicazione sui propri canali social, la FAF ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto di Vladimir Petkovic scrivendo: "La Federazione calcistica algerina (FAF) annuncia che il rapporto contrattuale con il commissario tecnico della nazionale, il signor Vladimir Petkovic, e il suo staff si è ufficialmente concluso oggi di comune accordo".

GENOVA, ITALIA - 27 MARZO: Vladimir Petkovic, commissario tecnico dell'Algeria, osserva la partita amichevole internazionale tra Algeria e Guatemala allo Stadio Luigi Ferraris il 27 marzo 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Continuando, all'interno del comunicato, la Federcalcio algerina ha sottolineato: "La FAF desidera esprimere la sua profonda gratitudine al signor Vladimir Petkovic e a tutto il suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati durante i ventinove mesi alla guida della nazionale".

Il futuro della panchina algerina

Algeria ❌ Petkovic



The Algeria FA has announced that it has reached a mutual agreement with national team head coach Vladimir Petkovic to terminate his contract and the contracts of the entire coaching staff pic.twitter.com/dyzBr1o5aW — Algeria FC (@Algeria_FC) August 3, 2026

Alla fine del comunicato stampa, laha voluto ringraziare il lavoro svolto dall'allenatore bosniaco naturalizzato svizzero puntualizzando: "La Federazionee augura loro ogni successo nel prosieguo delle loro carriere professionali".

Chiusa l'era Petkovic, dunque, la nazionale algerina va a caccia di una nuova guida per la panchina. Secondo il noto giornalista Romain Molina, la Federazione starebbe pensando a un nome di alto livello come Rafa Benitez, mentre, come seconda opzione si starebbe valutando José Peseiro. A settembre, l'Algeria inizierà la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, per cui, la speranza dei tifosi delle Fennecs sarebbe quella di conoscere presto il nome del prossimo ct della nazionale.