Il portiere tedesco del Barcellona, Marc-André Ter Stegen, ripartirà dall'Eredivisie: ufficiale l'accordo in prestito con l'Ajax
Ter Stegen ripartirà dall'Ajax. Dopo esser finito ai margini del progetto Barcellona, il portiere tedesco (di origini olandesi da parte del padre) ha accettato di andare a giocare in prestito nel club di Amsterdam, al termine di una trattativa lunga e travagliata a causa di alcuni problemi fiscali. Nelle ultime ore, è arrivato anche il comunicato stampa del club il quale ha reso ufficiale l'approdo.
Il comunicato dell'AjaxAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l'Ajax ha annunciato l'arrivo in prestito di Marc-André Ter Stegen scrivendo: "L'Ajax ha raggiunto un accordo con il Barcellona e Marc Ter Stegen. Il portiere trentaquattrenne si unisce al club con la formula del prestito stagionale dalla squadra spagnola".
Successivamente, il club olandese ha illustrato il palmares del portiere tedesco: "Ter Stegen è nato il 30 aprile 1992 a Mönchengladbach, in Germania. Ha iniziato la sua carriera professionistica con il Borussia Mönchengladbach. Dopo tre stagioni e mezzo e 127 presenze con la squadra della sua città natale, ha firmato per il Barcellona nel 2014. Da allora, ha collezionato 423 presenze con il club catalano e ha vinto numerosi trofei, tra cui la UEFA Champions League e sette titoli di campionato.".
Le dichiarazioni di Jordi CruijffAll'interno della nota ufficiale, sono arrivate anche le parole del direttore tecnico dei De Godenzonen, Jordi Cruijff, il quale ha dichiarato: "Marc Ter Stegen ha un curriculum eccezionale e le sue qualità sono ampiamente riconosciute. È un'aggiunta immediata alla nostra squadra".
We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026
Willkommen, Marc!
Chiudendo, il dt dell'Ajax ha voluto sottolineare il rapporto con Ter Stegen definendosi felice del suo arrivo in squadra: "Io e Marc ci conosciamo bene e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui. Abbiamo lavorato per portarlo qui da un po' di tempo, quindi siamo molto contenti che abbia firmato il contratto e che ora possa iniziare".
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