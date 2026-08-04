Ter Stegen ripartirà dall'Ajax. Dopo esser finito ai margini del progetto Barcellona, il portiere tedesco (di origini olandesi da parte del padre) ha accettato di andare a giocare in prestito nel club di Amsterdam, al termine di una trattativa lunga e travagliata a causa di alcuni problemi fiscali. Nelle ultime ore, è arrivato anche il comunicato stampa del club il quale ha reso ufficiale l'approdo.

Il comunicato dell'Ajax

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l'Ajax ha annunciato l'arrivo in prestito di Marc-André Ter Stegen scrivendo: "

con la formula del prestito stagionale dalla squadra spagnola" L'Ajax ha raggiunto un accordo con il Barcellona e Marc Ter Stegen. Il portiere trentaquattrenne si unisce al clubstagionale dalla squadra spagnola"

GIRONA, SPAGNA - 26 GENNAIO: Marc-Andre ter Stegen del Girona FC si occupa della partita LaLiga EA Sports tra Girona FC e Getafe CF allo stadio Montilivi il 26 gennaio 2026 a Girona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Successivamente, il club olandese ha illustrato il palmares del portiere tedesco: "Ter Stegen è nato il 30 aprile 1992 a Mönchengladbach, in Germania. Ha iniziato la sua carriera professionistica con il Borussia Mönchengladbach. Dopo tre stagioni e mezzo e 127 presenze con la squadra della sua città natale, ha firmato per il Barcellona nel 2014. Da allora, ha collezionato 423 presenze con il club catalano e ha vinto numerosi trofei, tra cui la UEFA Champions League e sette titoli di campionato.".

Le dichiarazioni di Jordi Cruijff

We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.



Willkommen, Marc! — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

All'interno della nota ufficiale, sono arrivate anche le parole del direttore tecnico dei De Godenzonen,, il quale ha dichiarato: "ha un curriculum eccezionale e le sue qualità sono ampiamente riconosciute. È un'aggiunta immediata alla nostra squadra".

Chiudendo, il dt dell'Ajax ha voluto sottolineare il rapporto con Ter Stegen definendosi felice del suo arrivo in squadra: "Io e Marc ci conosciamo bene e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui. Abbiamo lavorato per portarlo qui da un po' di tempo, quindi siamo molto contenti che abbia firmato il contratto e che ora possa iniziare".