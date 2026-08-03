Hansi Flick aspetta il suo numero 9. Con l'imminente arrivo della stagione 2026/27, l'allenatore blaugrana è tornato a parlare ai microfoni della stampa spagnola sulla questione che a Barcellona sta tenendo banco ormai da ben due mesi: l'arrivo del grande attaccante. Nelle precedenti settimane il nome più caldo è sempre stato quello di Julian Alvarez, diventato un vero e proprio caso internazionale dopo le piccanti dichiarazioni ad inizio Mondiale riguardo la volontà dell'argentino di voler salutare i colchoneros.

Tutt'al più, la questione non solo è diventato un braccio di ferro mediatico tra le due società ma, addirittura, si è passati alle vie legali con l'Atletico Madrid che, nei giorni precedenti, ha depositato una denuncia alla federazione calcistica spagnola. Notizie, tutt'altro che confortanti per Hansi Flick, il quale ha deciso di esporsi pubblicamente sul caso numero 9.

Flick: "Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa"

Intervistato in zona mista a Saint George's Park dopo la partitella di allenamento, Hansi Flick ha dapprima commentato il lavoro in ritiro: "Il ritiro del Barcellona? Sono soddisfatto del lavoro svolto durante il ritiro, è uno dei migliori che abbia mai fatto".

BARCELLONA, SPAGNA - 8 APRILE: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, ​​gesticola durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Club Atlético de Madrid allo Stadio Olimpico Lluis Companys l'8 aprile 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Continuando, l'allenatore del Barcellona ha poi parlato della questione centravanti affermando: "Sappiamo di dover fare qualcosa. Dipende dalla squadra. Dobbiamo aspettare. Ho piena fiducia in Deco ma, ripeto, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa. Dipenderà anche da Ferran Torres. Vedremo cosa faremo".

Hansi Flick sul possibile falso-9

🚨🔵🔴 Hansi Flick on new striker: “We have to wait: I have a lot of confidence in Deco. We know we have to do something”.



“It also depends on Ferrán Torres, we’ll see”. 👀 pic.twitter.com/wpvaeMopDm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

Successivamente, interrogato sulla possibilità di poter giocare con un sistema falso-9, l'ex allenatore delha spiegato: "ha giocato un paio di partite con noi (come falso-9). È un giocatore fantastico, di livello mondiale, e può adattarsi a quel ruolo. Il nostro obiettivo è vederlo giocare come '7', ma vedremo cosa succederà.possono giocare come numero nove e su entrambe le fasce. Abbiamo molte opzioni e vedremo cosa succederà".

Infine, riguardo la possibile sazietà di successo dopo la vittoria della Coppa del Mondo da parte di diversi giocatori, il tecnico tedesco ha dichiarato: "I campioni non si fermano mai. Sanno come vincere i titoli, e questo è importante. Il trionfo del Mondiale dovrebbe dare loro maggiore fiducia. Quando si lavora sodo e ci si concentra ogni giorno, alla fine si ottiene qualcosa di speciale. Questo è ciò che vogliamo raggiungere in questa stagione".