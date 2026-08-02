Ferran Torres è uno dei nomi caldi di questa estate 2026 e non solo per la sua rete decisiva nella finale del Mondiale. L'attaccante spagnolo ha infatti preso una decisione sul suo futuro: vuole trasferirsi al PSG. Si tratta di una scelta che aveva in precedenza già comunicato a pochi compagni di squadra, un segno che il classe 2000 già da tempo mirava a trasferirsi alla corte di Luis Enrique. Il Barça è disposto ad accontentarlo ma senza svenderlo: per il suo cartellino i catalani chiedono non meno di 55 milioni di euro.

Barcellona-Ferran Torres, sarà addio: lo spagnolo vuole il PSG

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Dopo aver deciso la finale del Ferran Torres ha deciso anche la sua prossima destinazione. Il classe 2000 ha infatti comunicato di voler lasciare ilper trasferirsi al. Le voci su un suo possibile addio stavano circolando già da settimane ma ora è arrivata anche la "conferma" da parte dello stesso attaccante. Come riporta il quotidiano Sport, il motivo del suo addio sarebbe riconducibile al fatto di essersi sentito poco valorizzato dal club catalano, soprattutto durante i colloqui sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 dove il Barcellona non avrebbe avanzato alcuna proposta economica all'altezza del rendimento espresso dal 26 enne durante l'ultima stagione, chiusa conIl Barcellona sembra non voglia fare muro alla richiesta del classe 2000 e dunque avrebbe deciso di accontentarlo ma per il suo cartellino ha chiesto almeno, lo stesso prezzo che i catalani avevano sborsato nel gennaio del 2022 per strapparlo al. Ma il prezzo del cartellino non è il vero problema per la squadra di Hansi, quanto invece la ricerca del sostituto quando all'inizio del campionato mancano solo tre settimane.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Rodri e Ferran Torres, della nazionale spagnola, festeggiano sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Ferran Torres, dunque, è ormai prossimo a lasciare il club nel quale in 4 stagioni ha collezionato 185 presenze e realizzato 65 reti portando i blaugrana alla conquista di 3 campionati, 3 Supercoppe di Spagna e 1 Coppa del Re. Prima del Barcellona, come ricordiamo, il classe 2000 aveva vestito le maglie di Valencia (club in cui è cresciuto) e, appunto, Manchester City. La sua prossima tappa potrebbe essere il Parco dei Principi ma prima servono i 55 milioni.