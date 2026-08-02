Allora è proprio vero che "la terza volta è sempre quella fortunata". Una nuova "conferma" arriva da Robert Lewandowski. L'attaccante polacco ieri sera ha giocato, appunto, la sua terza partita con la maglia dei Chicago Fire ma questa aveva un sapore molto speciale perché si trattava del suo debutto casalingo. Al Soldier Field, i padroni di casa ospitavano Charlotte, reduce dalla vittoria sui New York Bulls. Dopo i due KO consecutivi contro Inter Miami e New York City, i tifosi dei Men in Red avevano bisogno di vedere il bomber che negli ultimi 4 anni aveva incantato il Camp Nou, ebbene, il 38 enne ha risposto più che presente.

Lewandowski incanta Chicago: doppietta e Charlotte KO

They don't call him Robert LewanGOALski for nothing! pic.twitter.com/6MXPSmYWTH — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

A volte ci vuole un po' di tempo per ambientarsi ma quando Robert Lewandowski decide di fare sul serio nessuno può resistergli. A 38 anni, l'attaccante polacco continua a fare quello che gli è sempre riuscito meglio: mettere il pallone in fondo al sacco. Dopo due partite a secco, l'exè riuscito a trovare la sua prima marcatura con la nuova maglia dei. Anzi, le sue prime due marcature. E in una partita molto importante, ovvero il suo debutto casalingo al Soldier Field.

Nella sfida contro Charlotte, i Men in Red avevano bisogno di una vittoria per rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Inter Miami e New York City. Eppure, la partita non è iniziata nel migliore dei modi. Al 18' gli ospiti si sono portati in vantaggio con Peo Biel. Ma proprio in quel momento è venuta fuori la classe del nativo di Varsavia. Appena 93 secondi dopo, il polacco ha realizzato la rete del pareggio, e la sua prima marcatura in MLS, con un tiro rasoterra perfetto di destro che ha battuto il portiere sul primo palo.

BARCELLONA, SPAGNA - 7 FEBBRAIO: Robert Lewandowski dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e RCD Mallorca allo Spotify Camp Nou il 7 febbraio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Nella ripresa, il 38 enne ha completato la rimonta con un'altra rete. Al 68° minuto, Andrew Gutman ha trovato Lod appena fuori area durante una transizione offensiva. Lod ha servito un passaggio filtrante a Lewandowski, che ha superato un difensore e ha insaccato facilmente alle spalle di Kahlina da distanza ravvicinata, realizzando così la sue doppietta personale. La sfida, alla fine, è terminata 2-1 per i Chicago Fire. Vittoria che ha consentito ai Men in Red di salire al quarto posto a 29 punti. Per Robert Lewandowski un esordio migliore di così non poteva davvero esserci: il suo biglietto da visita ai suoi nuovi tifosi e al calcio statunitense.