Sandro Tonali non poteva sperare in un debutto migliore con la maglia del Tottenham. Nell'amichevole di lusso contro il Chelsea, giocata ieri notte a Hong Kong, l'azzurro è stato immediatamente chiamato in causa da Roberto De Zerbi e in pochi minuti ha ripagato la fiducia del suo nuovo allenatore nel migliore dei modi: con un gol. Un buon auspicio in vista della stagione di Premier League ormai alle porte. Partita che alla fine ha visto gli Spurs vincere 2-1 con la rete decisiva di Richarlison al 92' nonostante l'inferiorità numerica. Se il buongiorno si vede dal mattino...

Tottenham, Tonali gioca e segna subito: azzurro in gol dopo solo 17'

Sandro Tonali gets his first goal as a @Spursofficial player! 🔥



The Italian’s strike deflects into the bottom corner, earning Tottenham an early lead against their rivals @chelseafc 💪



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non è mai una partita come le altre, anche quando si tratta solo di un'amichevole. Nella notte di Hong Kong, Spurs e Blues sono scesi in campo per una sfida tutta da vivere e a prendersi la scena è stato il volto nuovo del derby: Sandro Tonali . Nella sua prima uscita con la maglia del Tottenham, l'exha impiegato meno di 20 minuti per ripagare la fiducia di Roberto

Allo Stadium Australia, il classe 2000 ha giocato nella cerniera a due con Gallagher e ha trovato la via della rete al 17' su assist dell'ex Fiorentina Solomon, rientrato dal prestito ai viola. Conclusione deviata, ma inizialmente comunque diretta in porta, quindi non ci sono dubbi sulla paternità del goal. L'ex Milan ha dimostrato di trovarsi subito a proprio agio nel cuore della mediana di De Zerbi. Un grandissimo inizio per la speranza dei tifosi degli Spurs che non vogliono più rivivere la paura della retrocessione provata nelle ultime due stagioni.

SYDNEY, AUSTRALIA - 1° AGOSTO: Sandro Tonali festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita della Sydney Super Cup tra Chelsea FC e Tottenham all'Accor Stadium, il 1° agosto 2026 a Sydney, Australia. (Foto di Cameron Spencer/Getty Images)

Nella notte in cui Tonali si prende la scena, anche Marco Palestra è stato autore di un'ottima prova. Schierato come terzino destro, l'ex Cagliari ha disputato 80 minuti dimostrando di essersi calato in fretta nella nuova realtà, come lo ha dimostrato il buon feeling con il compagno Estevao, che aveva pareggiato al 21' la rete di Tonali. Il calcio azzurro in Inghilterra inizia a brillare, ma la vera prova inizierà il prossimo 24 agosto.