Finisce 2-2 l'amichevole tra Frosinone-Benevento. Allo Stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti, le due formazioni hanno regalato una sfida molto divertente con ritmi anche sostenuti, considerando anche il periodo in cui è stata disputata, con i padroni di casa passati in vantaggio, poi rimontati dalla squadra di Floro Flores, e alla fine bravi a crederci e a trovare la rete del definitivo pareggio all'86'. Ecco la cronaca.

Frosinone-Benevento, partita combattuta e divertente: campani ribaltano lo svantaggio, poi Gelli li raggiunge

Caricamento post Instagram...

non si lasciano distrarre dal caldo estivo e regalano un'amichevole combattuta e godibile. Allo Stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti, dopo diverse occasioni da ambo le parti, la partita si sblocca al 34' conche porta in vantaggio i ciociari su calcio di rigore fischiato dopo un fallo in area suda parte di. La squadra di Antonio Floro Flores non ci sta e solo 4 minuti dopo sfiora il pareggio conche, servito da Beruatto, calcia a colpo sicuro ma trova l'intervento decisivo di. Sul ribaltamento di fronte, il Frosinone potrebbe raddoppiare maspreca una buona opportunità.Al 42', però, il Benevento trova il gol del pareggio:trovain profondità e l'attaccante, avendo il problema di girarsi, trova l'accorrenteche di sinistro batte. Primo tempo che si chiude sull'1-1. Nella ripresa i ritmi non calano. A partite bene è il Benevento che al 15' va vicino al gol del vantaggio conche dalla distanza viene fermato solo dal palo. Rete del vantaggio che è rinviata di soli 60 secondi:si inserisce nella difesa giallazzurra e supera Palmisani in uscita. Dopo una serie di cambi da entrambi le parti la partita cala di ritmo con le Streghe che riescono a contenere la squadra dima all'86' devono arrendersi.

Quando tutto lasciava pensare ad un vittoria della Strega, il Frosinone riesce infatti a raggiungere il pareggio con Francesco Gelli che batte rapidamente per Kvernadze il cui cross sul secondo palo trova il colpo di testa di Jacopo Gelli che batte Vannucchi. Finisce così 2-2 una partita molto divertente. Il Frosinone tornerà in campo domenica prossima contro la Lazio al Benito Stirpe, mentre il Benevento farà il suo debutto in Coppa Italia al "Vigorito" contro il Ravenna.