Dopo l'iniziale vantaggio di Calò, i ciociari subiscono la rimonta dei campani, poi Gelli rimette le cose a posto
Orsolini se la ride, Calcutta l'ha fatto sul palco: "...e il Bologna in Champions League"
Finisce 2-2 l'amichevole tra Frosinone-Benevento. Allo Stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti, le due formazioni hanno regalato una sfida molto divertente con ritmi anche sostenuti, considerando anche il periodo in cui è stata disputata, con i padroni di casa passati in vantaggio, poi rimontati dalla squadra di Floro Flores, e alla fine bravi a crederci e a trovare la rete del definitivo pareggio all'86'. Ecco la cronaca.
Frosinone-Benevento, partita combattuta e divertente: campani ribaltano lo svantaggio, poi Gelli li raggiungeFrosinone e Benevento non si lasciano distrarre dal caldo estivo e regalano un'amichevole combattuta e godibile. Allo Stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti, dopo diverse occasioni da ambo le parti, la partita si sblocca al 34' con Calò che porta in vantaggio i ciociari su calcio di rigore fischiato dopo un fallo in area su Fini da parte di Beruatto. La squadra di Antonio Floro Flores non ci sta e solo 4 minuti dopo sfiora il pareggio con Lamesta che, servito da Beruatto, calcia a colpo sicuro ma trova l'intervento decisivo di Monterisi. Sul ribaltamento di fronte, il Frosinone potrebbe raddoppiare ma Zerbin spreca una buona opportunità.
Caricamento post Instagram...
Quando tutto lasciava pensare ad un vittoria della Strega, il Frosinone riesce infatti a raggiungere il pareggio con Francesco Gelli che batte rapidamente per Kvernadze il cui cross sul secondo palo trova il colpo di testa di Jacopo Gelli che batte Vannucchi. Finisce così 2-2 una partita molto divertente. Il Frosinone tornerà in campo domenica prossima contro la Lazio al Benito Stirpe, mentre il Benevento farà il suo debutto in Coppa Italia al "Vigorito" contro il Ravenna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA