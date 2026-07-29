Al termine di Frosinone-Sambenedettese 1-1, Massimiliano Alvini ha parlato ai media confermando la necessità di lavorare ancora per migliorare la condizione.
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Massimiliano Alvini è parso tutto sommato soddisfatto. Il tecnico del Frosinone non fa drammi dopo l'1-1 maturato con la Sambenedettese, convinto che occorrano ancora lavoro e partite per crescere esponenzialmente. Intanto, all'esordio in Serie A contro la Juventus di Spalletti mancano poco più di tre settimane.
Alvini soddisfatto a metà: "Non mi aspettavo di più, ma...""Contro la Sambenedettese è stato un buon test e ho fatto alcune rotazioni dei calciatori rispetto a domenica. Non pretendevo molto altro, sapevo sarebbe andata in questo modo". Non ci sono al momento dati percentuali per quantificare la condizione della squadra, parola di Alvini: "È decisamente presto per parlare di condizione. Abbiamo ancora molto lavoro da fare e dobbiamo inserire al più presto i quattro nuovi arrivati. Lo sapevamo".
Due calciatori non hanno avuto spazio nel corso del match, ma non ci sarebbe alcuna questione di mercato in sospeso: "Si è trattato di riposo per precauzione. Calvani ha del dolore alla schiena, mentre con Palmisani ho fatto turnover. Non c'è alcun problema". Nei primissimi test estivi, il Frosinone non ha ancora subito gol, mentre pare far fatica davanti: "C'è grande lavoro da fare e abbiamo un obiettivo molto chiaro in testa".
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