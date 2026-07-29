Massimiliano Alvini è parso tutto sommato soddisfatto. Il tecnico del Frosinone non fa drammi dopo l'1-1 maturato con la Sambenedettese, convinto che occorrano ancora lavoro e partite per crescere esponenzialmente. Intanto, all'esordio in Serie A contro la Juventus di Spalletti mancano poco più di tre settimane.

Alvini soddisfatto a metà: "Non mi aspettavo di più, ma..."

"Contro la Sambenedettese è stato une ho fatto alcune rotazioni dei calciatori rispetto a domenica. Non pretendevo molto altro, sapevo sarebbe andata in questo modo". Non ci sono al momento dati percentuali per quantificare la condizione della squadra, parola di Alvini: "È decisamente presto per parlare di condizione.e dobbiamo inserire al più presto i quattro nuovi arrivati. Lo sapevamo".

CREMONA, ITALY - OCTOBER 30: US Cremonese coach Massimiliano Alvini watches during the Serie A match between US Cremonese and Udinese Calcio at Stadio Giovanni Zini on October 30, 2022, in Cremona, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Due calciatori non hanno avuto spazio nel corso del match, ma non ci sarebbe alcuna questione di mercato in sospeso: "Si è trattato di riposo per precauzione. Calvani ha del dolore alla schiena, mentre con Palmisani ho fatto turnover. Non c'è alcun problema". Nei primissimi test estivi, il Frosinone non ha ancora subito gol, mentre pare far fatica davanti: "C'è grande lavoro da fare e abbiamo un obiettivo molto chiaro in testa".

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Non esattamente soddisfatto, per il momento, daiarrivati. Massimiliano Alvini pretende che il loro inserimento nel gruppo squadra proceda più celermente: "Sono io quello che deve sfruttare al massimo le loro caratteristiche tecniche ed inserirli nei nostri schemi e nel nostro modo di giocare. Amey è messo leggermente meglio, mentre gli altri sono arrivati davvero da poco e dovranno lavorare. In ogni caso, non mi aspettavo cose troppo diverse,".