Il Frosinone ha affrontato la Sambenedettese, in vista dell'esordio in Serie A. I ragazzi di Alvini prima vanno sotto, poi la pareggiano con Kvernadze.

Francesco Lovino
SSC Napoli v Frosinone Calcio - Serie A TIM

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Il Frosinone si avvicina all'esordio in Serie A. Da neopromossa, l'obiettivo prioritario non può che essere la salvezza. I ragazzi di Massimiliano Alvini, dopo il test con l'Ascoli vinto per 1-0, sono tornati in campo. Avversario di giornata la Sambenedettese di Roberto Boscaglia che milita in Serie C.

Frosinone-Sambenedettese 1-1, a segno Plicco e Kvernadze

I giallazzurri, di scena al centro sportivo “Leoncini” del Terminillo con fischio d'inizio alle 16.30, hanno visti schierati alcuni dei loro migliori interpreti. Dal primo minuto, infatti, oltre a Desplanches e Monterisi, tra i big spiccavano anche Hasa, El Azzouzi, Fini, Colley e Zerbin. Il primo tempo, tuttavia, si è concluso senza alcuna rete e grazie all'estremo difensore dei ciociari il risultato non ha subito variazioni. Nella seconda frazione di gara, invece, il match si è sbloccato. Alla marcatura messa a referto da Plicco al 54° minuto, ha replicato Kvernadze 9 giri d'orologio più tardi, fissando il punteggio sull'1-1.
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FROSINONE, ITALY - NOVEMBER 06: Fans of Frosinone Calcio during the Serie A TIM match between Frosinone Calcio and Empoli FC at Stadio Benito Stirpe on November 06, 2023 in Frosinone, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Gli impegni estivi del Frosinone

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Dopo Frosinone-Sambenedettese, la squadra di Alvini è attesa ancora da due altri test estivi di livello utili a mettere minuti nelle gambe e a far scaldare i motori. Il prossimo 1° agosto Zerbin e compagni se la vedranno contro il Benevento alle 18.30, mentre otto giorni dopo andrà in scena un vero e proprio derby. Ai giallazzurri, infatti, si opporranno i biancocelesti di Gennaro Gattuso. Questo sarà un test probante e cadrà a soli 7 giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia. Il Frosinone se la vedrà con la Juve Stabia al Benito Stirpe. Sempre davanti ai suoi tifosi, poi, arriverà la Juventus. Con i bianconeri avrà ufficialmente inizio la stagione in Serie A.

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