Il Frosinone si avvicina all'esordio in Serie A. Da neopromossa, l'obiettivo prioritario non può che essere la salvezza. I ragazzi di Massimiliano Alvini, dopo il test con l'Ascoli vinto per 1-0, sono tornati in campo. Avversario di giornata la Sambenedettese di Roberto Boscaglia che milita in Serie C.

Frosinone-Sambenedettese 1-1, a segno Plicco e Kvernadze

I giallazzurri, di scena al centro sportivo “Leoncini” del Terminillo con fischio d'inizio alle 16.30, hanno visti schierati alcuni dei loro migliori interpreti. Dal primo minuto, infatti, oltre ae Monterisi, tra i big spiccavano anche, El Azzouzi, Fini,. Il primo tempo, tuttavia, si è concluso senza alcuna rete e grazie all'estremo difensore dei ciociari il risultato non ha subito variazioni. Nella seconda frazione di gara, invece, il match si è sbloccato. Alla marcatura messa a referto da Plicco al 54° minuto, ha replicato9 giri d'orologio più tardi, fissando il punteggio sull'1-1.

FROSINONE, ITALY - NOVEMBER 06: Fans of Frosinone Calcio during the Serie A TIM match between Frosinone Calcio and Empoli FC at Stadio Benito Stirpe on November 06, 2023 in Frosinone, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Gli impegni estivi del Frosinone

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Dopo Frosinone-Sambenedettese, la squadra di Alvini è attesa ancora da due altri test estivi di livello utili a metteree a far scaldare i motori. Il prossimo 1° agosto Zerbin e compagni se la vedranno contro ilalle 18.30, mentre otto giorni dopo andrà in scena un vero e proprio derby. Ai giallazzurri, infatti, si opporranno idi Gennaro Gattuso. Questo sarà un test probante e cadrà a soli 7 giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia. Il Frosinone se la vedrà con laal Benito Stirpe. Sempre davanti ai suoi tifosi, poi, arriverà la. Con i bianconeri avrà ufficialmente inizio la stagione in Serie A.