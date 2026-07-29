Il Frosinone ha affrontato la Sambenedettese, in vista dell'esordio in Serie A. I ragazzi di Alvini prima vanno sotto, poi la pareggiano con Kvernadze.
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Il Frosinone si avvicina all'esordio in Serie A. Da neopromossa, l'obiettivo prioritario non può che essere la salvezza. I ragazzi di Massimiliano Alvini, dopo il test con l'Ascoli vinto per 1-0, sono tornati in campo. Avversario di giornata la Sambenedettese di Roberto Boscaglia che milita in Serie C.
Frosinone-Sambenedettese 1-1, a segno Plicco e KvernadzeI giallazzurri, di scena al centro sportivo “Leoncini” del Terminillo con fischio d'inizio alle 16.30, hanno visti schierati alcuni dei loro migliori interpreti. Dal primo minuto, infatti, oltre a Desplanches e Monterisi, tra i big spiccavano anche Hasa, El Azzouzi, Fini, Colley e Zerbin. Il primo tempo, tuttavia, si è concluso senza alcuna rete e grazie all'estremo difensore dei ciociari il risultato non ha subito variazioni. Nella seconda frazione di gara, invece, il match si è sbloccato. Alla marcatura messa a referto da Plicco al 54° minuto, ha replicato Kvernadze 9 giri d'orologio più tardi, fissando il punteggio sull'1-1.
Gli impegni estivi del Frosinone
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