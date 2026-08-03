Scatta il piano B
Il Barcellona si stringe attorno a Fermin Lopez: il giocatore riceve un'accoglienza calorosa al centro sportivo
Il calciomercato del Barcellona attraversa una fase di piena emergenza tecnica. Il direttore sportivo dei blaugrana, Deco, ha la priorità assoluta di trovare un nuovo centravanti importante dopo l'addio di Lewandowski, ma un grave infortunio rischia di stravolgere tutti i piani strategici dei catalani. Il Barcellona continua infatti a muoversi con estrema urgenza sul mercato per rinforzare il centrocampo. Frenkie de Jong ha subito un serio problema fisico al ginocchio che lo terrà lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Il club catalano deve quindi intervenire obbligatoriamente in mediana per sostituire l'olandese e coprire il vuoto della probabile partenza di Marc Casadó entro la fine della sessione estiva.
Il sogno Rodri e l'alternativa OunahiL'obiettivo principale della dirigenza resta Rodri del Manchester City, anche se il Real Madrid continua a mantenere un forte vantaggio nella corsa al formidabile centrocampista spagnolo. I Blancos avviano i contatti decisivi con gli inglesi, dopo aver strappato un accordo con il calciatore, e complicano enormemente i piani della società blaugrana. Nel frattempo, però, in Catalogna prende quota un'altra suggestiva candidatura. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, il Barcellona valuta con grandissima attenzione il profilo di Azzedine Ounahi. Il talentuoso centrocampista marocchino vanta un'ottima stagione giocata da assoluto protagonista con la maglia del Girona.
Le caratteristiche e i costi dell'operazioneL'ex centrocampista di Angers e Olympique Marsiglia piace a Deco per diversi e validi motivi. Il dirigente portoghese apprezza in particolar modo la sua profonda conoscenza della Liga, maturata proprio nell'ultima annata agonistica nonostante la dolorosa retrocessione del Girona.
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