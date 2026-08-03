Il calciomercato del Barcellona attraversa una fase di piena emergenza tecnica. Il direttore sportivo dei blaugrana, Deco, ha la priorità assoluta di trovare un nuovo centravanti importante dopo l'addio di Lewandowski, ma un grave infortunio rischia di stravolgere tutti i piani strategici dei catalani. Il Barcellona continua infatti a muoversi con estrema urgenza sul mercato per rinforzare il centrocampo. Frenkie de Jong ha subito un serio problema fisico al ginocchio che lo terrà lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Il club catalano deve quindi intervenire obbligatoriamente in mediana per sostituire l'olandese e coprire il vuoto della probabile partenza di Marc Casadó entro la fine della sessione estiva.

Il sogno Rodri e l'alternativa Ounahi

L'obiettivo principale della dirigenza restadel Manchester City, anche se il Real Madrid continua a mantenere un forte vantaggio nella corsa al formidabile centrocampista spagnolo. I Blancos avviano idecisivi con gli inglesi, dopo aver strappato uncon il calciatore, e complicano enormemente i piani della società blaugrana. Nel frattempo, però, in Catalogna prende quota un'altra suggestiva. Secondo quanto riporta il quotidiano, ilvaluta con grandissima attenzione il profilo di Azzedine. Il talentuoso centrocampista marocchino vanta un'ottima stagione giocata da assoluto protagonista con la maglia del

GIRONA, SPAGNA - 14 MAGGIO: Azzedine Ounahi del Girona FC avanza palla al piede durante la partita di LaLiga EA Sports tra Girona FC e Real Sociedad allo stadio Montilivi, il 14 maggio 2026 a Girona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Le caratteristiche e i costi dell'operazione

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L'ex centrocampista die Olympiquepiace aper diversi e validi motivi. Il dirigente portoghese apprezza in particolar modo la sua profondadella, maturata proprio nell'ultima annata agonistica nonostante la dolorosa retrocessione delI vertici blaugrana ammirano la sua versatilità e la sua innata capacità di incidere sia nelladel gioco in cabina di regia sia negli ultimi metri del campo. Il fattorerende l'operazione ancora piùe totalmente alla portata delle casse societarie. La clausola rescissoria del nazionale marocchino tocca idi euro, ma la dirigenza delpotrebbe lasciarlo partire per una cifra nettamente inferiore, vicina aidi euro.