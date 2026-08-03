L'ex Manchester City non chiude le porte a un possibile addio e le sue parole alimentano le indiscrezioni che lo vedono vicino ai campioni di Francia.
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Il futuro di Ferran Torres continua a far discutere. L'attaccante spagnolo, reduce da un Mondiale vinto con le Furie Rosse grazie ad una sua rete, è finito da tempo nel mirino del Paris- Saint Germain. Il club di Luis Henrique segue con attenzione l'evolversi della situazione e, da quanto trapelato da alcune fonti locali, avrebbe già l'accordo con il giocatore. A tal proposito, in un'intervista concessa al programma Today della CBS,il calciatore del Barcellona ha fatto chiarezza sul suo futuro.
Quale sarà il futuro di Ferran Torres?Arrivato nell'estate del 2022 dal Manchester City per una cifra intorno ai 55 milioni di euro più 10 di bonus, il giocatore spagnolo è diventato subito una pedina fondamentale nello scacchiere blaugrana. Con la maglia del Barcellona ha realizzato 51 reti in tutte le competizioni. Dal suo approdo al Camp Nou ha vinto 3 campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna e 3 Supercoppa di Spagna.
Nel corso della sua intervista, Ferran Torres è tornato su uno degli argomenti più caldi del momento. L'ex attaccante del Manchester City ha preferito non dare troppe certezze sul suo futuro. Lo spagnolo ha ricordato di essere contrattualmente ancora legato al Barcellona, ma che nel calcio tutto può cambiare in un batter d'occhio: "Sono ancora legato al Barcellona, anche se il mio contratto scadrà nel 2027, ma non posso sapere cosa mi riserverà il futuro. Tutti conosciamo e sappiamo come va il calcio, non posso dire niente, in questo gioco non si sa mai cosa ti aspetta".
Successivamente, il numero 7 ha spiegato di non aver preso ancora una decisione definitiva e di voler valutare con attenzione il proseguimento della sua carriera: "Al momento non so cosa mi aspetta, non ho ancora deciso il mio futuro. Mi auguro solo che qualunque decisione prenderò sarà per il proseguimento del mio futuro. Non voglio prendere decisioni affrettate".
Ferran Torres hablando sobre su futuro, solo quiero ser feliz 😭 pic.twitter.com/qXrMTu5erY— mel, is seeing harry styles again✨🪩 (@xcowboylikemel) August 3, 2026
L'eroe del Mondiale: un ricordo indelebileDurante la sua chiacchierata, Ferran Torres è tornato anche sul momento più emozionante della sua carriera. L'attaccante è stato decisivo nella vittoria della Spagna ai danni dell'Argentina nella finale del Mondiale 2026. Lo spagnolo ha sottolineato di aver vissuto quel momento con tantissima intensità al punto di non ricordarsi come fosse arrivata la rete: "Appena l'arbitro ha fischiato non ricordavo nemmeno come avessi segnato. Per me è stata una sensazione unica, non avevo mai provato qualcosa di simile in vita mia. Ricordo solo che ho iniziato a correre e festeggiare, il resto non so dirvelo".
Ferran Torres ha poi ripercorso le sensazioni della Finale del Mondiale, ribadendo di aver rivisto migliaia di volte il suo gol: "Ho rivisto tantissime volte il filmato del mio gol contro l'Argentina, mi viene ancora la pelle d'oca. Sono davvero emozionato quando riguardo quella rete, non mi aspettavo tutto questo".
Infine, il giocatore blaugrana ha voluto parlare anche della sua vita quotidiana oltre il calcio, ribadendo che il suo unico obiettivo sia quello di stare bene ed essere felice: "Ho altri pensieri oltre il calcio, se potessi esprimere un desiderio vorrei essere sempre felice e stare bene con me stesso e le persone che mi circondano".
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