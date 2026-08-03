Il futuro di Ferran Torres continua a far discutere. L'attaccante spagnolo, reduce da un Mondiale vinto con le Furie Rosse grazie ad una sua rete, è finito da tempo nel mirino del Paris- Saint Germain. Il club di Luis Henrique segue con attenzione l'evolversi della situazione e, da quanto trapelato da alcune fonti locali, avrebbe già l'accordo con il giocatore. A tal proposito, in un'intervista concessa al programma Today della CBS,il calciatore del Barcellona ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Quale sarà il futuro di Ferran Torres?

Arrivato nell'estate deldalper una cifra intorno ai, il giocatore spagnolo è diventato subito una pedina fondamentale nello scacchiere blaugrana. Con la maglia del Barcellona ha realizzatoin tutte le competizioni. Dal suo approdo alha vinto

BARCELLONA, SPAGNA – 10 maggio 2026: Ferran Torres del FC Barcellona esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Liga EA Sports tra FC Barcellona e Real Madrid CF, disputata allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, in Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Nel corso della sua intervista, Ferran Torres è tornato su uno degli argomenti più caldi del momento. L'ex attaccante del Manchester City ha preferito non dare troppe certezze sul suo futuro. Lo spagnolo ha ricordato di essere contrattualmente ancora legato al Barcellona, ma che nel calcio tutto può cambiare in un batter d'occhio: "Sono ancora legato al Barcellona, anche se il mio contratto scadrà nel 2027, ma non posso sapere cosa mi riserverà il futuro. Tutti conosciamo e sappiamo come va il calcio, non posso dire niente, in questo gioco non si sa mai cosa ti aspetta".

Successivamente, il numero 7 ha spiegato di non aver preso ancora una decisione definitiva e di voler valutare con attenzione il proseguimento della sua carriera: "Al momento non so cosa mi aspetta, non ho ancora deciso il mio futuro. Mi auguro solo che qualunque decisione prenderò sarà per il proseguimento del mio futuro. Non voglio prendere decisioni affrettate".

Ferran Torres hablando sobre su futuro, solo quiero ser feliz 😭 pic.twitter.com/qXrMTu5erY — mel, is seeing harry styles again✨🪩 (@xcowboylikemel) August 3, 2026

L'eroe del Mondiale: un ricordo indelebile

Durante la sua chiacchierata, Ferran Torres è tornato anche sul momento più emozionante della sua carriera. L'attaccante è stato decisivo nella vittoria della Spagna ai danni dell'nella finale del Mondiale 2026. Lo spagnolo ha sottolineato di aver vissuto quel momento con tantissima intensità al punto di non ricordarsi come fosse arrivata la rete: ". Per me è stata una sensazione unica, non avevo mai provato qualcosa di simile in vita mia. Ricordo solo che ho iniziato a correre e festeggiare, il resto non so dirvelo".

LA CORUÑA, SPAGNA – 4 giugno 2026: Ferran Torres della Spagna esulta dopo aver segnato il primo gol della sua nazionale durante l’amichevole internazionale tra Spagna e Iraq, disputata allo Stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, in Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Ferran Torres ha poi ripercorso le sensazioni della Finale del Mondiale, ribadendo di aver rivisto migliaia di volte il suo gol: "Ho rivisto tantissime volte il filmato del mio gol contro l'Argentina, mi viene ancora la pelle d'oca. Sono davvero emozionato quando riguardo quella rete, non mi aspettavo tutto questo".

Infine, il giocatore blaugrana ha voluto parlare anche della sua vita quotidiana oltre il calcio, ribadendo che il suo unico obiettivo sia quello di stare bene ed essere felice: "Ho altri pensieri oltre il calcio, se potessi esprimere un desiderio vorrei essere sempre felice e stare bene con me stesso e le persone che mi circondano".