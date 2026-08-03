Nel calcio moderno anche un dettaglio apparentemente secondario può diventare protagonista. È il caso delle nuove maglie da portiere di Manchester City e Borussia Dortmund, finite al centro dell'attenzione dei tifosi per una particolare coincidenza: i due club hanno scelto una divisa praticamente uguale per i propri estremi difensori.

City e Dortmund diventano virali per la...divisa

A far discutere è soprattutto il design della casacca, caratterizzata da un acceso colore arancione e da una particolare trama geometrica nera che richiama una serie di forme esagonali distribuite su tutta la parte superiore della maglia.

Quando le immagini hanno iniziato a circolare sui social, molti utenti hanno evidenziato la somiglianza tra la divisa utilizzata dal portiere del Manchester City e quella scelta dal Borussia Dortmund. Due club con identità, storia e campionati diversi, ma accomunati da una maglia da numero uno praticamente sovrapponibile.

La curiosità ha generato numerosi commenti online: alcuni tifosi hanno sottolineato la singolarità della situazione, chiedendosi come sia possibile vedere due grandi squadre europee con un kit così simile per il ruolo più particolare del campo. Altri hanno invece ironizzato sul fatto che, almeno a distanza, potrebbe diventare difficile distinguere il portiere di una squadra dall'altro.

Il caso è più grande e non si limita a solo due squadre

Il caso riguarda una categoria di maglie che negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza dal punto di vista estetico., pensate per rendere immediatamente riconoscibile l'estremo difensore rispetto ai giocatori di movimento.

Proprio questa ricerca di soluzioni visive particolari ha portato alla nascita di modelli che possono poi essere utilizzati da più squadre. Ma quando la coincidenza coinvolge due club di primo piano come Manchester City e Borussia Dortmund, l'effetto mediatico è inevitabilmente maggiore.

Non è la prima volta che nel calcio accade qualcosa di simile: nel corso degli anni diversi club hanno condiviso design o colori molto vicini, soprattutto per quanto riguarda i portieri. Questa volta, però, la somiglianza è stata sufficiente per trasformare una semplice scelta estetica in uno dei temi più discussi sui social.