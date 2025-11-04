Manchester City-Borussia Dortmund, statistiche e precedenti tra i due club

Entrambe le compagini si trovano nella top 10 della classifica e puntano alla vittoria per portarsi in doppia cifra di punti

Jacopo del Monaco 4 novembre - 09:08

Tra le partite della quarta giornata della Champions League spicca in particolar modo quella tra il Manchester City ed il Borussia Dortmund. Aspettando il calcio d'inizio del match, previsto per le ore 21:00 di domani sera, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre, che si affronteranno presso l'Etihad Stadium.

Manchester City-Borussia Dortmund, i precedenti — Le due compagini, allenate rispettivamente da Pep Guardiola e da Nico Kovač, hanno gli stessi punti in classifica nella league phase della Champions e si trova una sopra l'altra. I Citizens hanno vinto contro Napoli e Villarreal e ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Monaco. La compagine giallonera, dal canto suo, ha esordito con un rocambolesco 4-4 contro la Juventus per poi vincere contro Athletic Bilbao e Copenhagen.

Domani sera, i due club si affronteranno per la settima volta nella loro storia. Il City ha vinto 3 partite, mentre quelle terminate in parità sono state due: uno corrisponde al primo match tra le due squadre, terminato 1-1 con reti di Reus e Balotelli; l'altro, concluso a reti bianche, è stato l'ultimo confronto risalente al 2022. Il Borussia, invece, ha vinto soltanto durante la fase a gironi della Champions 2012/2013, quando il 4 dicembre di tredici anni fa una rete al 57' di Julian Schieber ha deciso la gara. I gol realizzati in totali sono a quota dodici, 7 dagli inglesi e 5 dai tedeschi.

Le vittorie dei Citizens Il Manchester City ha vinto tre sue tre partite contro la squadra giallonera sempre con lo stesso risultato, ovvero 2-1. I primi due risalgono ai quarti di finale dell'edizione 2020/2021 della Champions e sia all'andata che al ritorno ha segnato Phil Foden. La terza vittoria dei Citizens è arrivata due stagioni più tardi, quando il sorteggio ha smistato le due compagini nello stesso girone. Il 14 settembre 2022, dopo il vantaggio iniziale firmato Jude Bellingham, i mancuniani hanno ottenuto i tre punti grazie ai gol di John Stones e di Erling Haaland, che pochi mesi primi il City ha acquistato proprio dal Dortmund.