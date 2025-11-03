L'allenatore suggerisce che il bicchiere all'ombra del Vesuvio vada visto assolutamente mezzo pieno, affrontando incredibili difficoltà tra defezioni, lungodegenti e infortuni.

Alessia Bartiromo 3 novembre - 14:06

Si gode una settimana in vetta solitaria il Napoli di Conte, che dopo il pareggio d'oro contro il Como al Maradona, ha assistito da spettatore al ko della Roma contro il Milan a San Siro guardando tutti dall'alto. Seppur alle spalle il gruppo di inseguitrici sia folto, vicino e nutrito, il bicchiere all'ombra del Vesuvio va visto assolutamente mezzo pieno, affrontando incredibili difficoltà tra defezioni, lungodegenti e infortuni. È proprio Antonio Conte in conferenza stampa pre Champions League a ribadire questo concetto, togliendosi più di qualche sassolino dalle scarpe a difesa del suo Napoli.

Napoli, lo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa pre Champions — È proprio Antonio Conte a chiarire la situazione puntando il dito contro i media nazionali e regionali, accusati di analizzare sempre negativamente le situazioni del Napoli, attualmente da solo in vetta alla classifica, senza considerare le grandi difficoltà che il gruppo sta affrontando da inizio stagione. "Non mi piace che i media vogliono sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto, dimenticandosi che nonostante le immense difficoltà che stiamo ancora cercando di attraversare, siamo comunque da soli in vetta alla classifica. Da inizio stagione manca Lukaku, il nostro attaccante principe, poi in sequenza si sono fermati Rrahmani, Meret, Buongiorno, Hojlund e Lobotka, spina dorsale azzurra, aggiungendosi anche De Bruyne e ultimamente Gilmour e Spinazzola. Prima di parlare della mancata solidità difensiva e veniamo da due clean sheet, ora si dice che non segniamo. Anguissa ha fatto più gol dell'anno scorso, togliete tre e metteteli agli attaccanti tanto è la stessa cosa".

Conte: "Il Napoli che sta in vetta e lotta per lo scudetto dà fastidio" — Si parla anche di campionato e di obiettivi per Conte, lanciando una stoccata anche alle avversarie: "Pensiamo alla gara di Champions di domani al Maradona contro l'Eintracht Francoforte, vincendo possiamo rimetterci in gioco anche in questa competizione e sarebbe per noi importantissimo. Quando dico che il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro parlo proprio delle voci che vengono messe in giro a regola d'arte per destabilizzare l'ambiente, ammazzare psicologicamente la squadra o creare false aspettative. I supporter devono quindi sostenere i ragazzi sempre ma tapparsi le orecchie, senza cadere in provocazioni e deprimersi inutilmente. Ascoltate solo me e i ragazzi, che vogliamo bene al Napoli, stiamo uniti, compatti e concentrati. L'annata sarà complessa, ve lo sto dicendo dall'inizio. Io lo so che il Napoli lì su in vetta dà fastidio. Tutti devono sapere che troveranno sempre un gruppo compatto e forte e perciò il Napoli che lotta per lo scudetto dà proprio fastidio", conclude.