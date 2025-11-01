derbyderbyderby calcio italiano serie a Napoli, Conte: “Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, vado a dormire sereno. Ho dei guerrieri”

La conferenza stampa

Napoli, Conte: “Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, vado a dormire sereno. Ho dei guerrieri”

Napoli, Conte: “Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, vado a dormire sereno. Ho dei guerrieri” - immagine 1
Conte ammette di essere orgoglioso del suo Napoli dopo il pareggio contro il Como. Le parole del tecnico
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli non riesce andare oltre lo 0-0 contro il Como. Gli azzurri interrompono così la loro striscia di vittorie, e adesso occhio al possibile sorpasso della Roma. In conferenza stampa, per commentare la partita, è intervenuto Antonio Conte. Di seguito vi proponiamo le parole del tecnico salentino.

Napoli, Conte: “Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, vado a dormire sereno. Ho dei guerrieri”- immagine 2
Matteo Politano contrastato da Assane Diao durante Napoli-Como (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le dichiarazioni di Conte

—  

Antonio Conte ha analizzato la partita, menzionando specialmente le qualità del portiere del Como, Butez: "Nel secondo tempo c'è stata una squadra in campo, il Napoli. Non ricordo nessuna parata del nostro portiere. È stata una bella partita, dove ci sono due squadre che hanno cercato di superarsi, pressando a tutto campo e vedendo anche le statistiche sono molto simili. Hanno un po' di possesso in più, ma anche qualche parata in più il loro portiere. Butez, tra l'altro, ha i guanti per caso: è un giocatore, è un portiere che trova sempre soluzioni, con grande qualità. Infatti chiedevo di non pressare il loro portiere. Il Como è una realtà: basta vedere i calciatori che ci sono. Questa è la quinta partita in pochi giorni, dobbiamo recuperare. Non mi faccio condizionare dal risultato, ma dalla prestazione e da quello che mettono ed io oggi ai ragazzi ho fatto i complimenti".

Sul Como, invece, Conte ha spiegato: "Il bicchiere è giusto vederlo nella giusta maniera. Io oggi dico che il bicchiere è mezzo pieno. Ho avuto risposte importanti. Ho visto la voglia di andare oltre le difficoltà e sono orgoglioso, perché quando vedi determinate cose anche se non vinci dormi sereno. Io ho dei guerrieri, hanno voglia di lottare e di continuare a crescere. Romelu? È rientrato in settimana, saremmo contenti quando lo rivedremo con noi, ma ci vorrà un po'. Bisogna aspettare. Hojlund è rientrato, ma si vedeva che mancava da tre partite e ci stava un po' di ruggine. Ma anche lui ha lottato".

Napoli, Conte: “Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, vado a dormire sereno. Ho dei guerrieri”- immagine 3
Vanja Milinkovic-Savic neutralizza il rigore di Alvaro Morata (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Infine, l'allenatore del Napoli ha parlato dei cambi di Lobotka, ritornato in campo: "Quando faccio una domanda voglio una risposta. Con Lobotka ho parlato ieri, e ho chiesto quanto fosse il suo minutaggio. È andata bene così, ho visto che aveva voglia di giocare ma aveva dubbi. Eljif oggi è stata una risorsa importante, dove lo metti è veramente bravo. Nella difficoltà abbiamo trovato risposte in momenti delicati. Anche Lang è entrato bene. Bene anche Amir. Ringrazio i ragazzi per la partita. Spero di vedere martedì questa determinazione, ma ripeto sono orgoglioso".

Leggi anche
Né dolci né scherzi, Napoli e Como non si fanno male. Al Maradona termina 0-0
Daniel Fonseca: la parabola di un attaccante tra Napoli e Como

© RIPRODUZIONE RISERVATA