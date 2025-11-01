Conte ammette di essere orgoglioso del suo Napoli dopo il pareggio contro il Como. Le parole del tecnico

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre - 21:02

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli non riesce andare oltre lo 0-0 contro il Como. Gli azzurri interrompono così la loro striscia di vittorie, e adesso occhio al possibile sorpasso della Roma. In conferenza stampa, per commentare la partita, è intervenuto Antonio Conte. Di seguito vi proponiamo le parole del tecnico salentino.

Le dichiarazioni di Conte — Antonio Conte ha analizzato la partita, menzionando specialmente le qualità del portiere del Como, Butez: "Nel secondo tempo c'è stata una squadra in campo, il Napoli. Non ricordo nessuna parata del nostro portiere. È stata una bella partita, dove ci sono due squadre che hanno cercato di superarsi, pressando a tutto campo e vedendo anche le statistiche sono molto simili. Hanno un po' di possesso in più, ma anche qualche parata in più il loro portiere. Butez, tra l'altro, ha i guanti per caso: è un giocatore, è un portiere che trova sempre soluzioni, con grande qualità. Infatti chiedevo di non pressare il loro portiere. Il Como è una realtà: basta vedere i calciatori che ci sono. Questa è la quinta partita in pochi giorni, dobbiamo recuperare. Non mi faccio condizionare dal risultato, ma dalla prestazione e da quello che mettono ed io oggi ai ragazzi ho fatto i complimenti".

Sul Como, invece, Conte ha spiegato: "Il bicchiere è giusto vederlo nella giusta maniera. Io oggi dico che il bicchiere è mezzo pieno. Ho avuto risposte importanti. Ho visto la voglia di andare oltre le difficoltà e sono orgoglioso, perché quando vedi determinate cose anche se non vinci dormi sereno. Io ho dei guerrieri, hanno voglia di lottare e di continuare a crescere. Romelu? È rientrato in settimana, saremmo contenti quando lo rivedremo con noi, ma ci vorrà un po'. Bisogna aspettare. Hojlund è rientrato, ma si vedeva che mancava da tre partite e ci stava un po' di ruggine. Ma anche lui ha lottato".

Infine, l'allenatore del Napoli ha parlato dei cambi di Lobotka, ritornato in campo: "Quando faccio una domanda voglio una risposta. Con Lobotka ho parlato ieri, e ho chiesto quanto fosse il suo minutaggio. È andata bene così, ho visto che aveva voglia di giocare ma aveva dubbi. Eljif oggi è stata una risorsa importante, dove lo metti è veramente bravo. Nella difficoltà abbiamo trovato risposte in momenti delicati. Anche Lang è entrato bene. Bene anche Amir. Ringrazio i ragazzi per la partita. Spero di vedere martedì questa determinazione, ma ripeto sono orgoglioso".