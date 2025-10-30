derbyderbyderby calcio estero Haaland ammette di bere latte crudo: è caos in Inghilterra

Haaland ammette di bere latte crudo: è caos in Inghilterra

Un bicchiere di latte al giorno toglie il medico di torno... in questo caso però solo le polemiche non sembrano togliersi di torno
Di solito fa parlare per le sue gesta in campo e invece questa volta Erling Haaland è protagonista assoluto per un episodio capitato durante il documentario "Un giorno nella vita di un calciatore professionista", pubblicato dal calciatore norvegese su YouTube. A scatenare la polemica sono le abitudini alimentari dell'attaccante, una in particolare però ha mosso il dibattito.

