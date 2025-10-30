Haaland ammette di bere latte crudo: è caos in Inghilterra

Di solito fa parlare per le sue gesta in campo e invece questa volta Erling Haaland è protagonista assoluto per un episodio capitato durante il documentario "Un giorno nella vita di un calciatore professionista", pubblicato dal calciatore norvegese su YouTube. A scatenare la polemica sono le abitudini alimentari dell'attaccante, una in particolare però ha mosso il dibattito.