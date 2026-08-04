L'ex numero uno bianconero mette a confronto i due obiettivi per la porta Vicario e Suzuki, lasciando intendere una preferenza netta

Alex Bianchi
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La Juventus non ha ancora sciolto le riserve su chi indosserà i guantoni del portiere titolare la prossima stagione e, mentre il mercato entra nel vivo, arriva anche il parere di chi quella maglia l'ha indossata per quasi vent'anni e con risultati più che discreti. Gianluigi Buffon ha commentato il confronto tra Vicario e Suzuki, due degli obiettivi per la porta bianconera.

Vicario o Suzuki? Buffon non si sbilancia

Intervenuto sul tema ai microfoni di Sky Sport, Buffon ha spiegato di conoscere bene entrambi gli estremi difensori, lasciando trasparire una valutazione precisa. L'ex capitano ha infatti dichiarato: "Credo che siano entrambi due portieri molto affidabili, Vicario è stato in Nazionale e ha fatto un'esperienza importante con il Tottenham, vincendo l'Europa League. Suzuki ha invece dalla sua l'età, ma le principali differenze preferirei non renderle pubbliche. Penso che non sarebbe carino", ha spiegato la leggenda azzurra, con una frase che ha subito acceso le interpretazioni perché lascia intendere come, agli occhi di Buffon, tra i due ci sia un divario tecnico o caratteriale che preferisce non approfondire. Pur evitando scontri diretti, il messaggio è sembrato chiaro: Buffon ha fatto capire di avere una preferenza tra Vicario e Suzuki e di conoscere aspetti che vanno oltre quanto visibile in campo.
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Juve, portiere cercasi: il duello vede Vicario in vantaggio?

Al di là delle valutazioni tecniche, è il mercato oggi a fare la differenza tra i due profili. Stando alle ultime indiscrezioni italiane, Guglielmo Vicario apparirebbe infatti la soluzione più concreta per la Juventus: il Tottenham sarebbe disposto a trattare la sua partenza anche con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un'operazione complessiva attorno ai 15/20 milioni di euro. Una cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza bianconera, che vede nell'ex Empoli un portiere con un ampio bagaglio di esperienza anche internazionale, che ha però bisogno di ritrovare fiducia dopo una stagione molto complicata da parte di tutto il sistema Spurs.
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Diversa la situazione di Zion Suzuki, che per la Juve sarebbe un investimento futuribile a tutti gli effetti e come tale i costi sono decisamente superiori al portiere italiano: secondo i vari media italiani, il prezzo richiesto dal Parma sarebbe infatti superiore ai 30 milioni di euro.

A giocare contro i bianconeri, nella corsa al giapponese, ci sarebbe però anche la concorrenza: il Paris Saint-Germain sembrerebbe infatti il club più vicino all'acquisto del portiere 23enne. Nonostante il grande apprezzamento per il talento classe 2002, la Juve è consapevole che arrivare a Suzuki sarebbe tutt'altro che semplice e per questo, il nome di Vicario sembrerebbe il più caldo o, quantomeno, il più fattibile.

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