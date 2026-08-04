La Juventus non ha ancora sciolto le riserve su chi indosserà i guantoni del portiere titolare la prossima stagione e, mentre il mercato entra nel vivo, arriva anche il parere di chi quella maglia l'ha indossata per quasi vent'anni e con risultati più che discreti. Gianluigi Buffon ha commentato il confronto tra Vicario e Suzuki, due degli obiettivi per la porta bianconera.

Vicario o Suzuki? Buffon non si sbilancia

Intervenuto sul tema ai microfoni di Sky Sport,ha spiegato di conoscere bene entrambi gli estremi difensori, lasciando trasparire unaprecisa. L'ex capitano ha infatti dichiarato: "Credo che siano entrambi due portieri molto affidabili, Vicario è stato in Nazionale e ha fatto un'esperienza importante con il Tottenham, vincendo l'Europa League. Suzuki ha invece dalla sua l'età, ma le principali differenze preferirei non renderle pubbliche. Penso che non sarebbe carino", ha spiegato la leggenda azzurra, con una frase che ha subito acceso leperché lascia intendere come, agli occhi di Buffon, tra i due ci sia un divario tecnico o caratteriale che preferisce non approfondire. Pur evitando scontri diretti, il messaggio è sembrato chiaro: Buffon ha fatto capire di avere unatra Vicario e Suzuki e di conoscere aspetti che vanno oltre quanto visibile in campo.

UDINE, ITALIA - 14 OTTOBRE: Gianluigi Buffon, capo della delegazione italiana, guarda prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Italia e Israele allo Stadio Friuli il 14 ottobre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Juve, portiere cercasi: il duello vede Vicario in vantaggio?

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Al di là delle valutazioni tecniche, è iloggi a fare la differenza tra i due profili. Stando alle ultime indiscrezioni italiane,apparirebbe infatti la soluzione più concreta per la: ilsarebbe disposto a trattare la sua partenza anche con la formula delcon diritto di riscatto, per un'operazione complessiva attorno ai. Una cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza bianconera, che vede nell'ex Empoli un portiere con un ampio bagaglio dianche internazionale, che ha però bisogno di ritrovaredopo una stagione molto complicata da parte di tutto il sistema Spurs.Diversa la situazione di, che per la Juve sarebbe un investimentoa tutti gli effetti e come tale i costi sono decisamente superiori al portiere italiano: secondo i vari media italiani, il prezzo richiesto dal Parma sarebbe infatti superiore ai

A giocare contro i bianconeri, nella corsa al giapponese, ci sarebbe però anche la concorrenza: il Paris Saint-Germain sembrerebbe infatti il club più vicino all'acquisto del portiere 23enne. Nonostante il grande apprezzamento per il talento classe 2002, la Juve è consapevole che arrivare a Suzuki sarebbe tutt'altro che semplice e per questo, il nome di Vicario sembrerebbe il più caldo o, quantomeno, il più fattibile.