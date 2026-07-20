Alex Baena entra nella storia del calcio mondiale. Il centrocampista spagnolo ha raggiunto un traguardo mai realizzato prima: è il primo calciatore di sempre a conquistare, in sequenza, la medaglia d’oro olimpica, il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo.

Baena nella storia, nessuno come lui

Una striscia di successi incredibile che certifica il momento d’oro del calcio spagnolo e consacra Baena come uno dei protagonisti della nuova generazione della Roja. Un percorso iniziato alle Olimpiadi, proseguito con il trionfo continentale e completato con il successo più prestigioso: il Mondiale.

La particolarità dell’impresa sta proprio nella continuità dei tre tornei. Vincere anche solo uno di questi trofei rappresenta un obiettivo enorme per qualsiasi calciatore, ma riuscire a conquistarli tutti consecutivamente è un risultato senza precedenti nella storia del calcio internazionale.

Baena aveva già scritto una pagina importante con la Spagna olimpica, conquistando la medaglia d’oro ai Giochi. Successivamente è stato parte integrante della squadra che ha riportato la Nazionale spagnola sul tetto d’Europa, prima di completare il percorso con la vittoria della Coppa del Mondo.

💣🚨 BREAKING - OFFICIAL: Alex Baena is the FIRST player in history to win the Olympic gold medal, the Euros, and the FIFA World Cup in consecutive fashion.



Congratulations, Alex! 🇪🇸❤️🤍 pic.twitter.com/okzRYgRpdZ — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 20, 2026

Un record che assume ancora più valore perché arriva in un’epoca in cui la competizione internazionale è diventata sempre più equilibrata e ricca di grandi talenti. La Spagna, però, ha dimostrato di avere una generazione capace di dominare sui grandi palcoscenici e Baena ne è uno dei simboli. Il centrocampista ha saputo conquistarsi spazio grazie alla qualità tecnica, alla capacità di leggere il gioco e a una personalità cresciuta rapidamente nei momenti decisivi. Non è soltanto un vincitore di trofei: è diventato il protagonista di una statistica destinata a rimanere negli annali.

Il nome di Alex Baena sarà quindi legato per sempre a un primato unico: nessun altro giocatore prima di lui era riuscito a mettere in fila oro olimpico, Europeo e Mondiale. Una tripletta di successi che racconta una carriera già straordinaria e che potrebbe essere soltanto l’inizio per un calciatore entrato nella storia a soli 24 anni.