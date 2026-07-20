Dove c'è lui c'è trionfo. Per il giovane spagnolo, la festa è doppia oltre al Mondiale c'è anche il suo compleanno che è scattato a mezzanotte

Michele Massa
Paredes con la maglia dell'Argentina

Finale incandescente! Un nervosissimo Paredes aggredisce Eric Garcia e Gavi

Alex Baena entra nella storia del calcio mondiale. Il centrocampista spagnolo ha raggiunto un traguardo mai realizzato prima: è il primo calciatore di sempre a conquistare, in sequenza, la medaglia d’oro olimpica, il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo.

Baena nella storia, nessuno come lui

Una striscia di successi incredibile che certifica il momento d’oro del calcio spagnolo e consacra Baena come uno dei protagonisti della nuova generazione della Roja. Un percorso iniziato alle Olimpiadi, proseguito con il trionfo continentale e completato con il successo più prestigioso: il Mondiale.

Denmark v Spain - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A4

La particolarità dell’impresa sta proprio nella continuità dei tre tornei. Vincere anche solo uno di questi trofei rappresenta un obiettivo enorme per qualsiasi calciatore, ma riuscire a conquistarli tutti consecutivamente è un risultato senza precedenti nella storia del calcio internazionale.

Baena aveva già scritto una pagina importante con la Spagna olimpica, conquistando la medaglia d’oro ai Giochi. Successivamente è stato parte integrante della squadra che ha riportato la Nazionale spagnola sul tetto d’Europa, prima di completare il percorso con la vittoria della Coppa del Mondo.

Un record che assume ancora più valore perché arriva in un’epoca in cui la competizione internazionale è diventata sempre più equilibrata e ricca di grandi talenti. La Spagna, però, ha dimostrato di avere una generazione capace di dominare sui grandi palcoscenici e Baena ne è uno dei simboli. Il centrocampista ha saputo conquistarsi spazio grazie alla qualità tecnica, alla capacità di leggere il gioco e a una personalità cresciuta rapidamente nei momenti decisivi. Non è soltanto un vincitore di trofei: è diventato il protagonista di una statistica destinata a rimanere negli annali.

Il nome di Alex Baena sarà quindi legato per sempre a un primato unico: nessun altro giocatore prima di lui era riuscito a mettere in fila oro olimpico, Europeo e Mondiale. Una tripletta di successi che racconta una carriera già straordinaria e che potrebbe essere soltanto l’inizio per un calciatore entrato nella storia a soli 24 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti