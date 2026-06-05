Il Commissario tecnico della Selecao, incalzato in conferenza stampa, è intervenuto sullo stato fisico di O'Ney, lasciando spiragli positivi.
Brasile-Panama, al fischio finale in fila per una foto con Neymar
Carlo Ancelotti, Commissario Tecnico della Seleção brasiliana, è intervenuto in conferenza stampa prima dell'ultima amichevole contro l'Egitto, in attesa della gara d'esordio contro il Marocco ai Mondiali. A tenere banco sono state, ovviamente, le condizioni fisiche della stella ormai al tramonto ma sempre più luminosa dei verdeoro, Neymar Jr.
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Lo stato fisico di NeymarO'Ney, convocato dal tecnico emiliano a discapito di Joao Pedro e a furor di popolo, è alle prese con una lesione di secondo grado al polpaccio che gli ha impedito di prendere parte all'amichevole stravinta contro Panama 6-2 e a dare forfait sia contro l'Egitto che all'esordio mondiale contro il Marocco.
L'ex allenatore del Real Madrid, incalzato dai giornalisti, ansiosi di conoscere le condizioni del loro miglior giocatore, ha dichiarato che: “Sta facendo un ottimo lavoro individuale. Credo che domani farà una risonanza magnetica e, se tutto andrà bene, potrà allenarsi con il gruppo la prossima settimana”. Parole che hanno rassicurato milioni di tifosi brasiliani, speranzosi di poter godere, per l'ultima volta nel palcoscenico più importante del mondo, le magie della stella del Santos.
Neymar was dancing 🕺🇧🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/szg90LvGbG— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 5, 2026
I numeri di O'Ney con la seleçãoIl 34enne in forza al Santos guida la classifica capocannonieri all-time del Brasile con 79 centri, mettendosi alle spalle un mostro sacro come Pelé, rimasto fermo a quota 77. Con la nazionale verdeoro ha conquistato la Confederations Cup del 2013 e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Entrambi i successi li ha ottenuti fra la propria gente, la quale ha sempre apprezzato il Principe mai diventato Re per l'allegria contagiosa nonostante le sue fragilità e debolezze.
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