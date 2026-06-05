Carlo Ancelotti, Commissario Tecnico della Seleção brasiliana, è intervenuto in conferenza stampa prima dell'ultima amichevole contro l'Egitto, in attesa della gara d'esordio contro il Marocco ai Mondiali. A tenere banco sono state, ovviamente, le condizioni fisiche della stella ormai al tramonto ma sempre più luminosa dei verdeoro, Neymar Jr.

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Lo stato fisico di Neymar

O'Ney , convocato dal tecnico emiliano a discapito die a furor di popolo, è alle prese con una lesione di secondo grado al polpaccio che gli ha impedito di prendere parte all'amichevole stravinta contro6-2 e a dare forfait sia contro l'che all'esordio mondiale contro il

MONTEVIDEO, URUGUAY - 17 OTTOBRE: Neymar Jr. del Brasile reagisce dopo essere stato infortunato durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Uruguay e Brasile al Centenario Stadium il 17 ottobre 2023 a Montevideo, Uruguay. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

L'ex allenatore del Real Madrid, incalzato dai giornalisti, ansiosi di conoscere le condizioni del loro miglior giocatore, ha dichiarato che: “Sta facendo un ottimo lavoro individuale. Credo che domani farà una risonanza magnetica e, se tutto andrà bene, potrà allenarsi con il gruppo la prossima settimana”. Parole che hanno rassicurato milioni di tifosi brasiliani, speranzosi di poter godere, per l'ultima volta nel palcoscenico più importante del mondo, le magie della stella del Santos.

I numeri di O'Ney con la seleção

Il 34enne in forza alguida la classifica capocannonieri all-time delcon 79 centri, mettendosi alle spalle un mostro sacro come, rimasto fermo a quota 77. Con la nazionale verdeoro ha conquistato la Confederations Cup del 2013 e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Entrambi i successi li ha ottenuti fra la propria gente, la quale ha sempre apprezzato il Principe mai diventato Re per l'allegria contagiosa nonostante le sue fragilità e debolezze.

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