Giulini frena le speculazioni sul caso Sebastiano Esposito. Il presidente del Cagliari, intervistato nelle ultime ore, ha deciso di difendere il giocatore dopo la presunta voce di una frattura tra l'attaccante e il club sardo, in cui è stato tirato in ballo anche l'agente Mario Giuffredi.

Cagliari, Giulini frena le voci sul caso Esposito

Tommaso Giulini ha commentato la speculazione affermando: "Da questa storia si è romanzato troppo, anche con dei video, ma se si vuole il bene del Cagliari bisogna soffiarci dietro. Queste speculazioni ci provocano sconforto. Anche perché di queste questioni si parla a casa, faccia a faccia. Noi del Cagliari siamo davvero sorpresi da quello che sta circolando, Esposito come anche Intervistato ai microfoni di Videolina e Radiolina,ha commentato la speculazione affermando: ", anche con dei video, ma se si vuole il bene del Cagliari bisogna soffiarci dietro. Queste speculazioni ci provocano sconforto. Anche perché di queste questioni si parla a casa, faccia a faccia. Noi delsiamo davvero sorpresi da quello che sta circolando,come anche Caprile hanno provato di tenere moltissimo a questo club e sono dei leader come Deiola e Zappa".

CAGLIARI, ITALIA - 17 MAGGIO: Sebastiano Esposito del Cagliari celebra il suo gol 1-1 durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Torino FC allo Stadio Sant'Elia il 17 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Continuando, il presidente del Cagliari ha sottolineato le aspettative del progetto e i buoni allenamenti di Esposito: "Sono certo che la squadra possa fare molto bene questa stagione, tutti hanno preso parte al progetto e anche nella giornata odierna Sebastiano Esposito si è allenato davvero bene".

"Conta solo il bene del Cagliari"

Giulini spegne le voci su un presunto addio di Sebastiano Esposito 🗣️ pic.twitter.com/gNTo9scQXG — DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) July 27, 2026

Successivamente, alla domanda sugli altri leader di spogliatoio,ha risposto: "Sono tanti da Zé Pedro a Mina, proseguendo con Obert che sta diventando il leader dei calciatori più giovani. Abbiamo creato uno spogliatoio di persone vere, in rinnovamento dopo l’addio di Pavoletti.".

Infine, proprio sui rumors circolati in questi giorni, l'imprenditore milanese ha dichiarato: "Nella mia famiglia si parla poco e si agisce tanto. Forse non sarò un presidente molto mediatico, e nel corso del tempo non sono risultato molto simpatico, ma svolgendo un altro lavoro non ho presente la cultura cinematografica o di presenza davanti alle telecamere. Vogliamo migliorare il Cagliari ed è per questo motivo che mi dispiace che succedano cose come quelle circolate di recente. Esposito si è sempre comportato in modo ottimale e ha sempre dimostrato di tenere alla maglia: non merita il trattamento che sta ricevendo nelle ultime ore".