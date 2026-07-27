Jacopo Fazzini giocherà con il Cagliari la prossima stagione in prestito. Sua mamma gli ha raccontato che circa 100 anni fa fece la stessa cosa il suo bisnonno.
Fiorentina, il ricordo speciale al Franchi per il presidente Commisso
Jacopo Fazzini lo scorso 11 luglio si è trasferito formalmente al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto, lasciando dopo una sola stagione la Fiorentina. Un rendimento non all'altezza ha spinto i Viola a definire il trasferimento del centrocampista italiano classe 2003. Ebbene, dopo aver apposto la firma sul contratto con i rossoblù, il 23enne ha scoperto una coincidenza molto curiosa.
Fazzini, dal Cagliari alla Fiorentina: è una questione di famigliaÈ stata la mamma di Jacopo a comunicarglielo subito dopo il passaggio in Sardegna. Mario Baldini, suo nonno e dunque bisnonno del ragazzo, fu uno dei primi storici volti della Fiorentina. Era attaccante e faceva parte della rosa della prima squadra viola nell'anno della sua fondazione, 1926-1927. Il suo nome è ancora scritto nella storia del club gigliato, dato che Baldini realizzò il primo gol di sempre della Fiorentina nel corso di un'amichevole persa 2-1 contro il Signa. Una leggenda, insomma, che proprio come il pronipote non fu confermato dopo il primo anno alla Fiorentina e passò al Cagliari.
"Non sapevo nulla, me ne ha parlato mia mamma", ha confessato Jacopo ai microfoni di Radiolina, "Si tratta di un segno del destino". E pensare che la famiglia di Jacopo ha una certa affinità con il mondo dello sport in generale. Il nonno Giorgio è stato un tennista, diventando successivamente presidente del Circolo del Tennis di Viareggio 1896. Anche il fratello di Fazzini, Tommaso, è un calciatore. Parliamo però di uno degli esponenti della nazionale italiana di beach soccer.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA