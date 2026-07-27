Jacopo Fazzini lo scorso 11 luglio si è trasferito formalmente al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto, lasciando dopo una sola stagione la Fiorentina. Un rendimento non all'altezza ha spinto i Viola a definire il trasferimento del centrocampista italiano classe 2003. Ebbene, dopo aver apposto la firma sul contratto con i rossoblù, il 23enne ha scoperto una coincidenza molto curiosa.

Fazzini, dal Cagliari alla Fiorentina: è una questione di famiglia

È stata ladi Jacopo a comunicarglielo subito dopo il passaggio in Sardegna., suo nonno e dunquedel ragazzo, fu uno dei primi storici volti della Fiorentina. Era attaccante e faceva parte della rosa della prima squadra viola nell'anno della sua fondazione, 1926-1927. Il suo nome è ancora scritto nella storia del club gigliato, dato che Baldini realizzò ildella Fiorentina nel corso di un'amichevole persa 2-1 contro il Signa. Una leggenda, insomma, che proprio come il pronipote non fu confermato dopo il primo anno alla Fiorentina e passò al Cagliari.

FIRENZE, ITALIA - 26 APRILE: Jacopo Fazzini della ACF Fiorentina lotta per il pallone con Ulisses Garcia del US Sassuolo durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Sassuolo Calcio all'Artemio Franchi il 26 aprile 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Non sapevo nulla, me ne ha parlato mia mamma", ha confessato Jacopo ai microfoni di Radiolina, "Si tratta di un segno del destino". E pensare che la famiglia di Jacopo ha una certa affinità con il mondo dello sport in generale. Il nonno Giorgio è stato un tennista, diventando successivamente presidente del Circolo del Tennis di Viareggio 1896. Anche il fratello di Fazzini, Tommaso, è un calciatore. Parliamo però di uno degli esponenti della nazionale italiana di beach soccer.

Caricamento post Instagram...