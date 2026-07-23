La Fiorentina guarda al futuro e punta uno dei giovani talenti più promettenti del calcio mondiale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e rilanciato da AS, il club viola avrebbe avviato i primi contatti con il Real Madrid per valutare la possibilità di ottenere in prestito Franco Mastantuono, fantasista argentino arrivato ai Blancos nella scorsa estate.

Dopo l'interesse manifestato dal Fulham, anche la società toscana si sarebbe inserita nella corsa per il classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. L'idea della Fiorentina sarebbe quella di regalare al tecnico un giocatore di qualità capace di agire sia da esterno offensivo sia da trequartista alle spalle della punta.

Il Real Madrid apre solo al prestito

La posizione del Real Madrid è chiara. Il club spagnolo non ha alcuna intenzione di cedere a titolo definitivo Mastantuono, sul quale continua a puntare con decisione nonostante la forte concorrenza presente in rosa.

I Blancos hanno investito 63,2 milioni di euro per assicurarsi il talento argentino e ritengono che, a soli 18 anni, abbia ancora enormi margini di crescita. Per questo motivo l'unica formula presa in considerazione è quella del prestito secco, così da consentire al giocatore di accumulare minuti ed esperienza senza perdere il controllo del suo cartellino. Anche il Fulham, nelle scorse settimane, aveva proposto un trasferimento temporaneo, soluzione che continua a essere quella preferita dalla dirigenza madridista.

MALLORCA, SPAIN - APRIL 04: Franco Mastantuono of Real Madrid CF looks on from the bench prior to the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and Real Madrid CF at Estadio Daredevil Son Moix on April 04, 2026 in Mallorca, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

La cittadinanza italiana può favorire la Fiorentina

Uno degli aspetti che potrebbe agevolare la trattativa riguarda lo status di Mastantuono. Il fantasista, infatti, possiede anche la

, un dettaglio tutt'altro che secondario per un club di Serie A.

In questo modo il giocatore non occuperebbe uno degli slot riservati agli extracomunitari, rappresentando un vantaggio importante nella costruzione della rosa. Un elemento che potrebbe rendere la Fiorentina una destinazione particolarmente gradita sia dal punto di vista tecnico sia da quello burocratico.

La società viola è infatti alla ricerca di rinforzi offensivi in grado di aumentare fantasia e qualità tra le linee, e il profilo dell'argentino risponde perfettamente a queste caratteristiche.

MADRID, SPAIN - MARCH 11: Franco Mastantuono of Real Madrid

looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Estadio Santiago Bernabeu on March 11, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il futuro è ancora tutto da scrivere

Al momento, però, nessuna decisione è stata presa. Mastantuono è ancora un giocatore del

e continua ad allenarsi agli ordini di

, in attesa di capire quale sarà il suo futuro nella stagione ormai alle porte.

La concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos resta elevatissima e trovare spazio da titolare non sarà semplice. Proprio per questo motivo un'esperienza in prestito potrebbe rappresentare la soluzione ideale per favorire la sua crescita.

Curiosamente, il destino potrebbe offrire un primo incrocio proprio tra le parti interessate. Il 1° agosto il Real Madrid affronterà infatti la Fiorentina nella prima amichevole ufficiale del precampionato. Un'occasione che potrebbe consentire ai dirigenti viola di osservare ancora più da vicino Mastantuono e, magari, dare un'accelerata alla trattativa. Per il momento resta una semplice idea di mercato, ma l'interesse della Fiorentina è concreto e il futuro del giovane talento argentino potrebbe presto tingersi di viola.