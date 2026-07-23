Il Milan e Luka Modric continuano insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2027 per il croato
Il Milan regna del derby con la grande festa di Modric e compagni a San Siro
La notizia era nell'aria da giorni e adesso è arrivata anche la firma sul contratto: Luka Modric vestirà rossonero almeno per un'altra stagione. Al fischio finale di Milan-Cagliari, l'espressione incredula e delusa del croato, lasciava presagire che quella sarebbe stata l'ultima partita del Pallone D'oro 2018 in maglia rossonera e, probabilmente, della carriera con i club. Invece, il cambio di rotta voluto da Cardinale, prima con lo smembramento dell'apparato dirigenziale e, poi, con l'arrivo di Amorim, hanno cambiato le idee a Modric, convinto dal nuovo progetto del diavolo.
Il Maestro continuaA 4o anni suonati, 41 a settembre, Luka Modric, fresco di Mondiale con la sua Croazia, ha scelto il Milan come ultima tappa della sua carriera. Come racconta Fabrizio Romano, sull'eterno centrocampista pendeva una mega offerta dal Medio Oriente, ma Modric non l'ha presa in considerazione, volendo a tutti i costi proseguire a San Siro anche senza la Champions.
Il comunicato del Milan: "AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.
Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi.
Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".
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Le prime parole di ModricAttraverso i canali ufficiali del club, Luka Modric ha mostrato tutta la propria gioia di continuare in rossonero: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto ed amato sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!"
Il sei volte vincitore della Champions League si trova attualmente in vacanza con la propria famiglia dopo aver disputato il suo quinto Mondiale della carriera. Non è ancora avvenuto un primo incontro con il nuovo tecnico Ruben Amorim, ma è lecito pensare che i due si siano scambiati delle idee calcistiche e non solo. Nella probabile mediana a 2 di Amorim, Modric si integrerebbe con Rabiot, ma a differenza della passata stagione, in cui il Milan si è dedicato esclusivamente al campionato, quest'anno un obiettivo importante sarà l'Europa League. Dunque, è lecito aspettarsi che Modric abbia sempre un ruolo primario nello scacchiere rossonero, ma gestendo le proprie energie e dando spazio a un patrimonio da valorizzare come Ardon Jashari.
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