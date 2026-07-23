La notizia era nell'aria da giorni e adesso è arrivata anche la firma sul contratto: Luka Modric vestirà rossonero almeno per un'altra stagione. Al fischio finale di Milan-Cagliari, l'espressione incredula e delusa del croato, lasciava presagire che quella sarebbe stata l'ultima partita del Pallone D'oro 2018 in maglia rossonera e, probabilmente, della carriera con i club. Invece, il cambio di rotta voluto da Cardinale, prima con lo smembramento dell'apparato dirigenziale e, poi, con l'arrivo di Amorim, hanno cambiato le idee a Modric, convinto dal nuovo progetto del diavolo.

Il Maestro continua

A 4o anni suonati, 41 a settembre, Luka Modric , fresco di Mondiale con la sua, ha scelto ilcome ultima tappa della sua carriera. Come racconta Fabrizio Romano, sull'eterno centrocampista pendeva una mega offerta dal Medio Oriente, ma Modric non l'ha presa in considerazione, volendo a tutti i costi proseguire a San Siro anche senza la Champions.

MILAN, ITALY - MARCH 08: Luka Modric del AC Milan festeggia la vittoria alla fine della partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il comunicato del Milan: "AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.

Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi.

Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".

Caricamento post Instagram...

Le prime parole di Modric

Attraverso i canali ufficiali del club,ha mostrato tutta la propria gioia di continuare in rossonero: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto ed amato sin dal primo giorno.. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida:. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!"

Luka Modrić con la prima maglia del Milan 2026/2027. (Foto presa dal sito ufficiale della squadra acmilan.com)

Il sei volte vincitore della Champions League si trova attualmente in vacanza con la propria famiglia dopo aver disputato il suo quinto Mondiale della carriera. Non è ancora avvenuto un primo incontro con il nuovo tecnico Ruben Amorim, ma è lecito pensare che i due si siano scambiati delle idee calcistiche e non solo. Nella probabile mediana a 2 di Amorim, Modric si integrerebbe con Rabiot, ma a differenza della passata stagione, in cui il Milan si è dedicato esclusivamente al campionato, quest'anno un obiettivo importante sarà l'Europa League. Dunque, è lecito aspettarsi che Modric abbia sempre un ruolo primario nello scacchiere rossonero, ma gestendo le proprie energie e dando spazio a un patrimonio da valorizzare come Ardon Jashari.