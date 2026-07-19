Adrien Rabiot spezza ogni dubbio: ripartirà dal Milan! Il centrocampista archivia il Mondiale con la Francia e parla di Amorim
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Adrien Rabiot ha rotto il silenzio sul proprio futuro dopo la conclusione del suo Mondiale con la Francia, lanciando un chiaro messaggio ai tifosi del Milan. Dal ritiro della nazionale, il centrocampista ha ribadito la volontà di restare in rossonero.
Rabiot: "Futuro? Riparto dal Milan"Le parole di Adrien Rabiot allontanano i dubbi sul suo futuro. Intervenuto durante il ritiro della Francia, il centrocampista ha confermato la propria intenzione di proseguire l'avventura al Milan, dimostrando di voler essere un0 dei punti di riferimento del nuovo corso rossonero targato Amorim. Il messaggio è inequivocabile: "Se riparto dal Milan? Certo che si!", una dichiarazione breve ma che rappresenta un'importante rassicurazione per il club e per i tifosi. Rabiot ha poi affrontato il tema del nuovo allenatore, Ruben Amorim, spiegando che il confronto tra i due non è ancora avvenuto, ma dichiarando: "Parlerò sicuramente con lui, ma tornerò il più tardi possibile. Ora mi merito le vacanze e di riposare bene", rinviando ogni discorso sul nuovo progetto tecnico rossonero.
Rabiot, sempre Milan: allontanate le voci di mercatoIl quadro appare perciò ormai ben definito. Rabiot è destinato a restare al centro del progetto del Milan anche nella prossima stagione e, nonostante le voci di mercato nelle ultime settimane che lo avevano accostato ad altri club, l'ipotesi della permanenza in rossonero resta quella più concreta. Amorim sembra inoltre considerarlo come uno degli elementi imprescindibili attorno ai quali ricostruire la squadra, mentre anche i segnali arrivati dagli agenti del giocatore sembrano andare nella direzione della continuità progettuale, stando anche a quanto rivelato da diverse testate. Nella sua ultima stagione al Milan, sotto gli ordini dell'ex tecnico Max Allegri, il centrocampista ha confermato tutto il proprio peso nello scacchiere rossonero, chiudendo l'annata con 30 presenze condite da 6 gol e 4 assist.
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Il Mondiale con la FranciaPrima di tornare a disposizione con il Milan, Rabiot ha concluso la sua esperienza al Mondiale con la Francia, terminando la competizione fuori dal podio al quarto posto, uscendo sconfitta nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra nel pirotecnico e spettacolare 4-6. Si è chiuso cosi l'intenso torneo del centrocampista, che ora potrà concentrarsi esclusivamente sull'inizio della nuova avventura in rossonero sotto il fischietto di Ruben Amorim.
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