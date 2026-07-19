Adrien Rabiot ha rotto il silenzio sul proprio futuro dopo la conclusione del suo Mondiale con la Francia, lanciando un chiaro messaggio ai tifosi del Milan. Dal ritiro della nazionale, il centrocampista ha ribadito la volontà di restare in rossonero.

Rabiot: "Futuro? Riparto dal Milan"

Le parole diallontanano i dubbi sul suo futuro. Intervenuto durante il ritiro della, il centrocampista ha confermato la propria intenzione di proseguire l'avventura al, dimostrando di voler essere un0 dei punti di riferimento del nuovo corso rossonero targato. Il messaggio è inequivocabile: "Se riparto dal Milan? Certo che si!", una dichiarazione breve ma che rappresenta un'importante rassicurazione per il club e per i tifosi. Rabiot ha poi affrontato il tema del nuovo allenatore, Ruben Amorim, spiegando che il confronto tra i due non è ancora avvenuto, ma dichiarando: "Parlerò sicuramente con lui, ma tornerò il più tardi possibile. Ora mi merito le vacanze e di riposare bene",ogni discorso sul nuovo progetto tecnico rossonero.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Adrien Rabiot del Milan controlla la palla durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/AC Milan via Getty Images)

Rabiot, sempre Milan: allontanate le voci di mercato

Caricamento post Instagram...

Il Mondiale con la Francia

Il quadro appare perciò ormai ben definito.è destinato a restare al centro del progetto delanche nella prossima stagione e, nonostante le voci di mercato nelle ultime settimane che lo avevano accostato ad altri club, l'ipotesi della permanenza in rossonero resta quella più concreta.sembra inoltre considerarlo come uno degli elementiattorno ai quali ricostruire la squadra, mentre anche i segnali arrivati dagli agenti del giocatore sembrano andare nella direzione della continuità progettuale, stando anche a quanto rivelato da diverse testate. Nella sua ultima stagione al Milan, sotto gli ordini dell'ex tecnico, il centrocampista ha confermato tutto il proprio peso nello scacchiere rossonero, chiudendo l'annata con 30 presenze condite daPrima di tornare a disposizione con il Milan,ha concluso la sua esperienza al Mondiale con la, terminando la competizione fuori dal podio al, uscendo sconfitta nella finale per il terzo posto contro l'nel pirotecnico e spettacolare 4-6. Si è chiuso cosi l'intenso torneo del centrocampista, che ora potrà concentrarsi esclusivamente sull'inizio della nuova avventura in rossonero sotto il fischietto di