La Francia ha ufficialmente concluso il suo percorso al Mondiale 2026. La nazionale guidata da Didier Deschamps non è riuscita a raggiungere la terza finale consecutiva e ieri sera ha certificato la fallimentare spedizione nella Coppa del Mondo centro-nord-americana. L'uscita in semifinale contro la Spagna ha colpito per la pessima prestazione fornita dai transalpini. Nonostante la rosa qualitativamente più forte, i francesi non hanno tirato in porta praticamente mai e hanno anche difeso male sulle incursioni verticali degli iberici. Anche la finale per il terzo posto ha certificato il pessimo Mondiale dei Bleus, sconfitti per 6-4 dall'Inghilterra. Tuttavia, nonostante il risultato non all'altezza delle aspettative, ci sono alcune individualità che sono riuscite a mettersi in evidenza: da Kylian Mbappé capocannoniere della storia della Coppa del Mondo grazie alle sue 10 reti, passando per Olise vero fulcro del gioco offensivo di Deschamps e chiudendo col sempre affidabile Jules Koundé.

Koundé vuole rimanere al Barcellona

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Jules Kounde della Francia controlla il pallone durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Jules Koundé continua ad essere uno dei difensori più ricercati d'Europa. Particolarmente apprezzato dai top club inglesi, oltre che dal Bayern Monaco, il terzino destro sembrerebbe non voler pensare ad un trasferimento. Un sentimento che aveva già espresso prima dell'inizio della competizione intercontinentale quando, nel pieno dei rumors su un interesse del Liverpool, Koundé aveva confermato la sua volontà di giocare in Catalogna, forte del suo contratto fino al 2030.

Koundé ya solo piensa en el Barça 🔵🔴



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Così, ai microfoni di DAZN nel post-partita del match contro l'Inghilterra, Jules Koundé ha ribadito ancora una volta le sue intenzioni: "Vorrei che la prossima fosse una grande stagione. Voglio fare ancora meglio di quest'anno, soprattutto per aiutare il Barcellona il più possibile". Inoltre, al centrale dei catalani è stato chiesto un pronostico sulla finale di stasera: "Non voglio sbilanciarmi, penso che sarà una gara molto tirata. Entrambe hanno ottimi argomenti a favore e contro. Sicuramente la mia intenzione è quella di guardarla".