Luis de la Fuente supera Del Bosque e guida la Spagna al secondo Mondiale della sua storia, coronando un ciclo straordinario partito con l'Europeo 2024
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Un trionfo che vale di più quando sei sulla panchina, hai 65 anni e hai appena vinto il tuo primo titolo Mondiale: La Spagna conquista la Coppa del Mondo 2026 contro l'Argentina e inserisce Luis de la Fuente nella leggenda del calcio. Il commissario tecnico della Roja firma un primato senza precedenti, impreziosendo un periodo d'oro destinato a restare nella memoria.
Spagna, de la Fuente nella storiaLa vittoria della Spagna ai Mondiali non rappresenta soltanto il secondo titolo iridato nella sua storia, ma consegna anche un nuovo record assoluto: Luis de la Fuente, infatti, diventa il commissario tecnico più anziano di sempre a vincere una Coppa del Mondo. A 65 anni supera il primato detenuto dal precedente tecnico della Roja, Vicente del Bosque, che aveva conquistato il Mondiale in Sudafrica nel 2010 all'età di 59 anni. Un traguardo che certifica il valore di un allenatore capace di raccogliere l'eredità della generazione d'oro spagnola e di costruire una nuova squadra vincente, fondata sul possesso palla ma anche sull'intensità, equilibrio e capacità di adattarsi ai diversi momenti della partita.
Il coronamento del percorso spagnolo: Nations League, Europei e ora MondialiL'affermazione mondiale rappresenta l'apice di un ciclo iniziato con la conquista della Nations League del 2023 e proseguito con il trionfo agli Europei del 2024. De la Fuente ha saputo valorizzare una nuova generazione di talenti, creando un gruppo competitivo e affamato di successi, capace di confermarsi ai massimi livelli del calcio internazionale. La sua gestione è stata caratterizzata da continuità, fiducia nei giovani e una solidità che ha reso la Roja una delle nazionali più difficili da affrontare e, ora anche certificato, la più forte al mondo.
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