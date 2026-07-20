I festeggiamenti per la vittoria della Spagna al Mondiale si sono trasformati in un vero e proprio dramma. A Ciudad Rodrigo, un comune situato nella provincia di Salamanca, un ragazzo di soli 13 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone hanno riportato ferite gravi. Il disastro si è consumato a causa del parziale cedimento della fontana nota come Glorieta del Árbol Gordo. Secondo le ricostruzioni, una grande folla si era radunata direttamente all'interno della fontana per celebrare il trionfo. Per il peso delle persone aggrappate alla statua, una porzione della fontana ha improvvisamente ceduto, causando la caduta di una grossa pietra che ha colpito fatalmente la vittima.

Il crollo della fontana e l'arrivo dei soccorsi

L'allarme è scattato nel cuore della notte. Il servizio per le emergenze 1-1-2 della regione di Castilla y León ha registrato l'orario dell'incidente intorno a, momento in cui la centrale operativa ha iniziato a ricevere svariate telefonate che denunciavano ilsopra le persone radunate nell'area. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: il centralino ha avvisato ladella città, ladi Salamanca, iprovinciali e ilSacyl, che hanno inviato subito le proprie squadre sul luogo dell'evento.

MADRID, SPAGNA - 19 LUGLIO: I tifosi spagnoli reagiscono mentre guardano la partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina a Plaza de Colón il 19 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La partita si sta svolgendo al New York New Jersey Stadium nel New Jersey. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Il personale medico intervenuto ha fornito le prime cure a due individui feriti, provvedendo al loro trasferimento verso il centro sanitario cittadino. Purtroppo, una di queste persone ha perso la vita all'interno del pronto soccorso. Attualmente, il servizio 112 ha preferito non divulgare i dati anagrafici delle persone coinvolte o maggiori dettagli sulle dinamiche precise del crollo.

Spagna, una festa trasformata in tragedia

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L'amministrazione locale ha espresso il proprio cordoglio attraverso un lungo messaggio pubblico, chiarendo le decisioni prese in merito allaIl testo ufficiale diffuso dalla giunta comunale: "Ilmostra il proprio dolore e fa le sueper il bambino di 13 anni deceduto. Tutta la città di Ciudad Rodrigo sente questa perdita e accompagna lae gli amici del minore nel loro. Quella che doveva essere una celebrazione per la vittoria nel Mondiale di Calcio della Nazionale Spagnola si è trasformata in unaper l'intera società di Ciudad Rodrigo. Il Comune spera anche in una rapida guarigione delle altre persone che sono state colpite dall'evento. In segno di lutto per la perdita, letra i giorni 20 e 22 luglio, inclusi entrambi i giorni".