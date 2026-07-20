A Ciudad Rodrigo i festeggiamenti per la vittoria della Spagna al Mondiale saranno ricordati in negativo: due morti e due feriti
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I festeggiamenti per la vittoria della Spagna al Mondiale si sono trasformati in un vero e proprio dramma. A Ciudad Rodrigo, un comune situato nella provincia di Salamanca, un ragazzo di soli 13 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone hanno riportato ferite gravi. Il disastro si è consumato a causa del parziale cedimento della fontana nota come Glorieta del Árbol Gordo. Secondo le ricostruzioni, una grande folla si era radunata direttamente all'interno della fontana per celebrare il trionfo. Per il peso delle persone aggrappate alla statua, una porzione della fontana ha improvvisamente ceduto, causando la caduta di una grossa pietra che ha colpito fatalmente la vittima.
Il crollo della fontana e l'arrivo dei soccorsiL'allarme è scattato nel cuore della notte. Il servizio per le emergenze 1-1-2 della regione di Castilla y León ha registrato l'orario dell'incidente intorno a 00:33, momento in cui la centrale operativa ha iniziato a ricevere svariate telefonate che denunciavano il collasso della struttura sopra le persone radunate nell'area. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: il centralino ha avvisato la Polizia Locale della città, la Guardia Civil di Salamanca, i Vigili del Fuoco provinciali e il Servizio Sanitario di Emergenza Sacyl, che hanno inviato subito le proprie squadre sul luogo dell'evento.
Il personale medico intervenuto ha fornito le prime cure a due individui feriti, provvedendo al loro trasferimento verso il centro sanitario cittadino. Purtroppo, una di queste persone ha perso la vita all'interno del pronto soccorso. Attualmente, il servizio 112 ha preferito non divulgare i dati anagrafici delle persone coinvolte o maggiori dettagli sulle dinamiche precise del crollo.
Spagna, una festa trasformata in tragediaL'amministrazione locale ha espresso il proprio cordoglio attraverso un lungo messaggio pubblico, chiarendo le decisioni prese in merito alla tragedia.
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