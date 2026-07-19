Con il Mondiale in dirittura d'arrivo, la FIFA traccia i primi bilanci di un'edizione da record: incassi mai così alti e oltre le aspettative

Samuele Dello Monaco
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Il Mondiale del 2026, giunto ormai all'atto conclusivo, si prepara a segnare un traguardo storico dal punto di vista finanziario. La FIFA, infatti, è a un passo dal registrare incassi record che dovrebbero toccare i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro. Questa somma supera di gran lunga le previsioni fatte in partenza, che si fermavano a circa 9,6 miliardi di euro.

Mercato secondario e Mondiale premium

A diffondere questi dati è il quotidiano britannico The Guardian. Secondo l'analisi, l'incremento degli introiti è legato principalmente a due fattori commerciali chiave. Il primo riguarda il mercato secondario, ovvero la piattaforma dedicata alla rivendita dei biglietti: su ogni transazione effettuata, la FIFA applica ben due commissioni, trattenendo il 15% dall'acquirente e un ulteriore 15% dal venditore del tagliando. Il secondo fattore è rappresentato dal fiorente settore dell'hospitality, che include tutte le entrate derivanti dai servizi premium, come le aree VIP e i palchi riservati.
President Lula Da Silva Meets Wit FIFA President Gianni Infantino In Brasilia

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DALLAS, TEXAS - 01 GIUGNO: Il Presidente della FIFA Gianni Infantino tiene in mano il trofeo della Coppa del Mondo FIFA mentre parla durante la cerimonia di inaugurazione dell'International Broadcast Center della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 01 giugno 2026 a Dallas, Texas. (Foto di Sam Hodde/Getty Images)

Infantino e le prossime elezioni FIFA

Questa pioggia di milioni avrà inevitabilmente delle ripercussioni positive anche a livello politico all'interno dei palazzi del calcio. Il Guardian fa notare che l'aumento dei fondi a disposizione della FIFA si tradurrà molto probabilmente in maggiori stanziamenti economici a favore delle singole federazioni nazionali. Una situazione del genere andrà a rafforzare enormemente la posizione e la leadership dell'attuale presidente Gianni Infantino, migliorando i rapporti specialmente con quelle federazioni che fino a questo momento si erano mostrate meno allineate. A conferma di questo clima favorevole, il quotidiano inglese riporta che 200 federazioni (praticamente la totalità) avrebbero già garantito il proprio sostegno al presidente in vista della sua rielezione.
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Mondiale di nuovo negli Stati Uniti?

L'enorme successo dell'evento rafforza un'ulteriore ipotesi per il futuro: gli Stati Uniti potrebbero tornare a ospitare il Mondiale in tempi relativamente brevi. Le sedi per i prossimi due appuntamenti sono già state ufficializzate, con l'edizione del 2030 assegnata a Marocco, Spagna e Portogallo, e quella del 2034 destinata all'Arabia Saudita. Tuttavia, l'assegnazione per il torneo del 2038 è ancora del tutto in bilico, e proprio gli USA potrebbero aspirare a candidarsi nuovamente per ospitare la competizione.

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