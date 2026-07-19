Il Mondiale del 2026, giunto ormai all'atto conclusivo, si prepara a segnare un traguardo storico dal punto di vista finanziario. La FIFA, infatti, è a un passo dal registrare incassi record che dovrebbero toccare i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro. Questa somma supera di gran lunga le previsioni fatte in partenza, che si fermavano a circa 9,6 miliardi di euro.

Mercato secondario e Mondiale premium

A diffondere questi dati è il quotidiano britannico The Guardian. Secondo l'analisi, l'incremento degli introiti è legato principalmente a due fattori commerciali chiave. Il primo riguarda il, ovvero la piattaforma dedicata alla rivendita dei biglietti: su ogni transazione effettuata, laapplica ben due commissioni, trattenendo ildall'acquirente e un ulterioredal venditore del tagliando. Il secondo fattore è rappresentato dal fiorente settore dell'hospitality, che include tutte le entrate derivanti dai, come lee i

DALLAS, TEXAS - 01 GIUGNO: Il Presidente della FIFA Gianni Infantino tiene in mano il trofeo della Coppa del Mondo FIFA mentre parla durante la cerimonia di inaugurazione dell'International Broadcast Center della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 01 giugno 2026 a Dallas, Texas. (Foto di Sam Hodde/Getty Images)

Infantino e le prossime elezioni FIFA

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Mondiale di nuovo negli Stati Uniti?