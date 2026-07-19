Con il Mondiale in dirittura d'arrivo, la FIFA traccia i primi bilanci di un'edizione da record: incassi mai così alti e oltre le aspettative
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Il Mondiale del 2026, giunto ormai all'atto conclusivo, si prepara a segnare un traguardo storico dal punto di vista finanziario. La FIFA, infatti, è a un passo dal registrare incassi record che dovrebbero toccare i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro. Questa somma supera di gran lunga le previsioni fatte in partenza, che si fermavano a circa 9,6 miliardi di euro.
Mercato secondario e Mondiale premiumA diffondere questi dati è il quotidiano britannico The Guardian. Secondo l'analisi, l'incremento degli introiti è legato principalmente a due fattori commerciali chiave. Il primo riguarda il mercato secondario, ovvero la piattaforma dedicata alla rivendita dei biglietti: su ogni transazione effettuata, la FIFA applica ben due commissioni, trattenendo il 15% dall'acquirente e un ulteriore 15% dal venditore del tagliando. Il secondo fattore è rappresentato dal fiorente settore dell'hospitality, che include tutte le entrate derivanti dai servizi premium, come le aree VIP e i palchi riservati.
Infantino e le prossime elezioni FIFAQuesta pioggia di milioni avrà inevitabilmente delle ripercussioni positive anche a livello politico all'interno dei palazzi del calcio. Il Guardian fa notare che l'aumento dei fondi a disposizione della FIFA si tradurrà molto probabilmente in maggiori stanziamenti economici a favore delle singole federazioni nazionali. Una situazione del genere andrà a rafforzare enormemente la posizione e la leadership dell'attuale presidente Gianni Infantino, migliorando i rapporti specialmente con quelle federazioni che fino a questo momento si erano mostrate meno allineate. A conferma di questo clima favorevole, il quotidiano inglese riporta che 200 federazioni (praticamente la totalità) avrebbero già garantito il proprio sostegno al presidente in vista della sua rielezione.
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Mondiale di nuovo negli Stati Uniti?L'enorme successo dell'evento rafforza un'ulteriore ipotesi per il futuro: gli Stati Uniti potrebbero tornare a ospitare il Mondiale in tempi relativamente brevi. Le sedi per i prossimi due appuntamenti sono già state ufficializzate, con l'edizione del 2030 assegnata a Marocco, Spagna e Portogallo, e quella del 2034 destinata all'Arabia Saudita. Tuttavia, l'assegnazione per il torneo del 2038 è ancora del tutto in bilico, e proprio gli USA potrebbero aspirare a candidarsi nuovamente per ospitare la competizione.
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