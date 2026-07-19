Una tempesta che si è abbattuta su New York ha obbligato la Spagna a cancellare l'ultimo allenamento. L'Argentina si è allenata lo stesso
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La giornata che precede l'attesa finale del Mondiale si è rivelata particolarmente movimentata e complessa per Spagna e Argentina. L'ultimo passo prima di scendere in campo è stato infatti pesantemente condizionato dal meteo, avverso e proibitivo. Questa sera, alle ore 21:00 italiane, nella maestosa cornice del MetLife Stadium di New York. Tuttavia, la tempesta che si è abbattuta sulla zona della Grande Mela ha costretto le due Nazionali a rivedere i programmi d'avvicinamento alla finale.
Niente rifinitura per la SpagnaLa situazione più critica è stata vissuta dalla Spagna. Come riportato da Sky Sport, la Roja è stata costretta a cancellare del tutto la propria sessione di allenamento a causa della caduta di fulmini nelle vicinanze del centro sportivo (dei New York RedBull) in cui si sta svolgendo il ritiro della squadra. In queste circostanze, il protocollo ufficiale stilato dalla FIFA parla in modo inequivocabile: l'attività all'aperto deve essere obbligatoriamente sospesa e non vi è alcuna possibilità di ripresa se non sono trascorsi almeno trenta minuti dall'ultimo fulmine registrato.
I giocatori guidati dal commissario tecnico De La Fuente avevano originariamente programmato l'inizio della seduta sul campo per le 11:00 locali. In un primo momento, lo staff tecnico ha optato per un semplice rinvio dell'orario di partenza, sperando in un miglioramento delle condizioni. Alla fine, però, è giunta l'inevitabile decisione di annullare definitivamente l'ultima seduta di allenamento in vista della finale.
L'Argentina sfida il diluvioSul fronte opposto, l'Albiceleste ha vissuto una giornata altrettanto complicata, ma con un approccio ed un esito completamente differente. Sempre secondo quanto riportato Sky Sport, l'Argentina ha deciso di non rinunciare al lavoro sul campo. Dopo aver atteso una situazione migliore, la squadra è scesa regolarmente sul campo per allenarsi sotto un diluvio tutt'altro che leggero.
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