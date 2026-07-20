Il terzino della Spagna mantiene la promessa fatta prima del Mondiale: resta solo da scegliere dove tatuare il volto del commissario tecnico
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Marc Cucurella manterrà la promessa. Dopo la grande vittoria del Mondiale da parte della Spagna, il terzino delle Furie Rosse, indubbiamente uno dei migliori calciatori della Roja in questa spedizione americana, ha confermato la promessa fatta prima del torneo riguardo il tatuaggio del volto del ct della nazionale spagnola, Luis de La Fuente.
Cucurella dopo la vittoria del MondialeIntervistato in zona mista dopo il trionfo in Coppa del Mondo nella finale vinta per 1-0 ai supplementari contro l'Argentina, Marc Cucurella ha commentato così la conquista della seconda stella: "Sono molto contento e fiero della vittoria. Non è semplice arrivare nella posizione in cui ci troviamo: da bambini ci sono tante persone che ti giudicano dicendoti che non vali o che non ci riuscirai mai. Voglio ringraziare anche loro per i 'consigli', così come tutte le persone che mi hanno dato una mano. Siamo stati testardi e abbiamo deciso di non arrenderci".
Successivamente, il terzino catalano, fresco di trasferimento al Real Madrid, ha parlato dell'avventura della Spagna al Mondiale americano: "Non è stato un'estate semplice. Il gruppo è stato insieme per quasi 50 giorni con un solo obiettivo e adesso è arrivato il momento di far festa e ricordare ciò che abbiamo vissuto insieme".
Cucurella si tatuerà il volto di de La FuenteSpostando la propria attenzione sulla famosa promessa fatta prima dell'inizio del Mondiale, Cucurella ha affermato: "Non ho dimenticato la promessa del tatuaggio di de La Fuente, ma non so ancora in che zona del corpo farlo. Devo pensarci".
🇪🇸👀 Cucurella deberá tatuarse la cara de Luis de la Fuente y agradece el apoyo de su afición tras conseguir la Copa del Mundo 🏆 #cucurella #fifaworldcup #futbol #mundial2026 #españa pic.twitter.com/jU4utJWsA7— MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) July 20, 2026
Concludendo il suo intervento ai microfoni, il terzino ex Chelsea ha chiuso l'intervista dicendo: "Le persone me lo chiederanno continuamente, per cui, devo farlo in un punto ben visibile. Spero che qualcuno mi darà delle idee. Ci penserò e poi lo farò".
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