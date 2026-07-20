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Rodri è il miglior giocatore del Mondiale 2026. Il centrocampista spagnolo, autentico punto cardine del centrocampo delle Furie Rosse, è stato premiato col riconoscimento di Pallone d'Oro del torneo dopo aver guidato la Roja alla conquista della sua seconda Coppa del Mondo. Un premio importante, che lo conferma tra i migliori interpreti del ruolo a livello mondiale ma che, soprattutto, arricchisce la sua già storica vittoria del campionato del mondo. Una conquista spagnola che porta certamente la sua firma, sia in termini di qualità che di numeri.

Il record e i numeri di Rodri

Il centrocampista spagnolo in forza al Manchester City è finalmente uscito dal tunnel di dubbi e incertezze, causato dai tanti infortuni rimediati in stagione (sulla scia della rottura del legamento crociato nella stagione 2024/25) tornando a brillare sul palcoscenico sportivo più grande di tutti, il Mondiale. Una competizione giocata da titolare inamovibile (in tutte le otto partite del campionato del mondo) e a un livello elevatissimo.

VILLARREAL, SPAGNA - 27 MARZO: Rodri della Spagna osserva la partita amichevole internazionale tra Spagna e Serbia allo Stadio de la Ceramica il 27 marzo 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Un concentrato di qualità e quantità certificato, oltre che dalle grandi prestazioni in campo con la Spagna, anche da dei numeri straordinari, soprattutto, per quel che riguarda i passaggi. Rodri, infatti, ha registrato una percentuale di passaggi riusciti superiore al 93% (nessuno al Mondiale 2026 come lui) completandone oltre 650, il dato più alto mai registrato in una singola edizione del campionato del mondo e che supera il precedente record stabilito da Rodri stesso nel 2022 e Xavi nel 2010.

Il centrocampista spagnolo sempre più nella storia

Rodri takes home the adidas Golden Ball 🏆@adidasfootball pic.twitter.com/duxTkrH5Bd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026

Con il successo in America, Rodri completa il calcio. Dopo aver vinto lacol Manchester City nel 2022/23 e ilnel 2024, il mediano spagnolo conquista anche ilentrando di diritto tra i grandi di questo sport.

Grazie al trionfo al MetLife Stadium (rinominato New York New Jersey Stadium), infatti, Rodri è diventato l'undicesimo giocatore di sempre a vincere Champions League, Pallone d'Oro e Coppa del Mondo insieme a: Ousmane Dembélé, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Bobby Charlton, Ronaldinho, Kaka, Rivaldo, Gerd Müller, Franz Beckenbauer e Paolo Rossi.