Una finale tutt'altro che combattuta ha visto la Spagna trionfare sull'Argentina e vincere la Coppa del Mondo, ma tra provocazioni e una tensione tenuta ai massimi livelli per tutta la partita, non poteva che non finire con accesi diverbi e confronti.

Lo scontro tra Otamendi e Rodri

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La finale del Mondiale traè stata caratterizzata da un clima particolarmente acceso fin dai primi minuti e l'intensità agonistica ha spesso lasciato spazio ad interventi al limite del regolamento, continui battibecchi eche hanno contribuito ad alzare la tensione in campo. Al termine dell'incontro sono scoppiati i nervi, arrivando poi ad uno degli episodi che hal'attenzione. Secondo le ricostruzioni, l'argentinovisibilmente amareggiato per la sconfitta, ha affrontatodurante i saluti post-partita: "Parla di meno, avete pianto tutta la settimana", ha riferito al centrocampista del Manchester City, chiamando in causa direttamente anche la, difensore spagnolo.Rodri, sorpreso dalle parole dall'avversario, avrebbe chiesto spiegazioni all'argentino, il quale ha fatto riferimento alledello stesso Laporte prima della finale. Il confronto si è poi concluso senza ulteriori conseguenze, cosa che invece non si può affermare purtroppo per i restanti diverbi accumulati nel post-partita.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 16 NOVEMBRE: Nicolas de la Cruz dell'Uruguay e Nicolas Otamendi dell'Argentina combattono per la palla durante una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Uruguay allo Stadio Alberto J. Armando il 16 novembre 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Rodrigo Valle/Getty Images)

Le origini del diverbio: le parole di Laporte

A rendere ancora più delicato il clima sono state quindi le dichiarazioni dinei giorni precedenti alla finale, nelle quali il difensore spagnolo aveva parlato dello stile di gioco aggressivo dell', spiegando: "Nelle ultime partite abbiamo visto episodi che ci hanno davvero sorpreso e che sono state lasciate correre, soprattutto con l'Argentina, che è una squadra a cui piace lasciare il segno sugli avversari. Spetta all'arbitro tenere queste situazioni sotto controllo, altrimenti la partita rischia di trasformarsi nel caos. Noi non siamo il tipo di squadra che va in giro a colpire gli avversari o a commettere falli pericolosi", ha concluso lo spagnolo, con parole che evidentemente non sono state dimenticate dargli argentini e per le qualiha voluto "regolare i conti" verbalmente.