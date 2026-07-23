Il nuovo acquisto dei blaugrana ha confessato che il suo idolo era l'argentino e ha elogiato il suo futuro compagno di squadra
Borussia Dortmund, Adeyemi e Beier diventano i nuovi fotografi del club!
Karim Adeyemi si prepara ad iniziare la sua avventura con il Barcellona. Arrivato dal Borussia Dortmund per 22 milioni più 7 di bonus e percentuale sulla eventuale rivendita, il neo attaccante blaugrana ha preso parte questa mattina alla conferenza di presentazione dove ha fatto fin da subito una buona impressione alla dirigenza catalana elogiando Lionel Messi e parlando del suo futuro compagno di squadra Lamine Yamal.
Barcellona, Adeyemi pronto alla sfida: "Essere qui non me lo sarei mai immaginato"Karim Adeyemi ha fatto un'ottima impressione nelle sue prime ore da nuovo giocatore del Barcellona. Se la reazione iniziale all'interno del club, dopo averlo conosciuto personalmente, è stata molto positiva grazie alla sua personalità solare e alla sua ambizione, la sua performance nella prima conferenza stampa da giocatore del Barça non è stata da meno. Parlando in inglese, accentuando anche che "dovrò imparare lo spagnolo", il classe 2004 ha iniziato parlando dei giocatori che hanno fatto la storia del club catalano: "Il miglior giocatore che abbia mai visto è stato Messi, ma anche guardare giocare Ronaldinho è stato molto bello, così come altri grandi giocatori che hanno indossato i colori di questo club".
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Quando gli è stato chiesto cosa avesse pensato nel momento in cui è venuto a sapere dell'interesse del Barcellona, Adeyemi ha risposto: "Non riuscivo a immaginarlo perché so che l'ultima stagione non è stata delle migliori e sono molto grato per questa opportunità. Flick è stato un fattore determinante nella mia decisione di venire, perché mi ha detto che mi voleva ma che avevo bisogno del massimo impegno e per me è stato fantastico, ed è un onore". Conclude l'attaccante tedesco.
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