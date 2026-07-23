Karim Adeyemi si prepara ad iniziare la sua avventura con il Barcellona. Arrivato dal Borussia Dortmund per 22 milioni più 7 di bonus e percentuale sulla eventuale rivendita, il neo attaccante blaugrana ha preso parte questa mattina alla conferenza di presentazione dove ha fatto fin da subito una buona impressione alla dirigenza catalana elogiando Lionel Messi e parlando del suo futuro compagno di squadra Lamine Yamal.

Barcellona, Adeyemi pronto alla sfida: "Essere qui non me lo sarei mai immaginato"

Karim

Adeyemi

ha fatto un'ottima impressione nelle sue prime ore da nuovo giocatore

del Barcellona

. Se la reazione iniziale all'interno del club, dopo averlo conosciuto personalmente, è stata molto positiva grazie alla sua personalità solare e alla sua ambizione, la sua performance nella prima conferenza stampa da giocatore del Barça non è stata da meno. Parlando in inglese, accentuando anche che "dovrò imparare lo spagnolo", il classe 2004 ha iniziato parlando dei giocatori che hanno fatto la storia del club catalano: "Il miglior giocatore che abbia mai visto è stato Messi, ma anche guardare giocare Ronaldinho è stato molto bello, così come altri grandi giocatori che hanno indossato i colori di questo club".

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Adeyemi che si troverà al suo fianco Lamine, un giocatore non certo qualunque e reduce dalla conquista del Mondiale con la sua: "Non lo conosco personalmente, ma in campo parla da sé - continua il 22 enne -. È un giocatore incredibile e ha tutto ciò che serve per giocare a calcio. Penso che la nostra intesa possa essere ottima perché è. Proprio quello che mi serve".

BERGAMO, ITALIA - 25 FEBBRAIO: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund in azione durante la partita di ritorno degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Atalanta BC e Borussia Dortmund, disputata allo Stadio di Bergamo il 25 febbraio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Quando gli è stato chiesto cosa avesse pensato nel momento in cui è venuto a sapere dell'interesse del Barcellona, Adeyemi ha risposto: "Non riuscivo a immaginarlo perché so che l'ultima stagione non è stata delle migliori e sono molto grato per questa opportunità. Flick è stato un fattore determinante nella mia decisione di venire, perché mi ha detto che mi voleva ma che avevo bisogno del massimo impegno e per me è stato fantastico, ed è un onore". Conclude l'attaccante tedesco.