Colpo di mercato per il Barcellona, che nelle ultime ore ha ufficializzato l'acquisto di Karim Adeyemi. La squadra Campione di Spagna, infatti, ha preso il giocatore dal Borussia Dortmund. Dopo aver giocato nella Bundesliga Austriaca e, nelle ultime quattro stagioni, in quella Tedesca, il calciatore nato nel 2002 sta per fare il suo esordio nella Liga Spagnola con la squadra allenata da Hansi Flick.

Adeyemi nuovo calciatore del Barcellona: il comunicato ufficiale

Dopo gli anni trascorsi tra Austria e Germania, Adeyemi sta per iniziare una nuova avventura della sua carriera agonistica e lo farà in Spagna. Il Barcellona, per lui, ha spesopiùdi bonus che sono collegati al numero died aidurante la stagione. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del club catalano:

"Il Barcellona e il Borussia Dortmund hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante Karim Adeyemi , che ha firmato un contratto con i catalani fino al 2031.

Nato a Monaco di Baviera il 18 gennaio 2002 da padre nigeriano e madre rumena, Adeyemi porta al Barça un profilo offensivo entusiasmante e versatile. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper giocare sia sulle fasce che al centro come centravanti, combinando una velocità bruciante con un potente piede sinistro".

Dortmund, Germania - 8 maggio 2026: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund reagisce durante la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund ed Eintracht Frankfurt al Signal Iduna Park. (Foto di Leon Kügeler/Getty Images)

"Queste qualità lo rendono un'altra preziosa opzione per Hansi Flick , che lo conosce bene. Quando Adeyemi militava nel Red Bull Salisburgo , il suo primo club professionistico dopo essere cresciuto nelle giovanili di Forstenried , Bayern Monaco e SpVgg Unterhaching , l'attuale allenatore del Barça gli fece fare il suo debutto in nazionale maggiore tedesca".

Adeyemi is culer 💙❤️ pic.twitter.com/Cp0XDJx8hM — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

"Sono passati quasi cinque anni e ora i due si ritrovano in circostanze molto diverse. Nel frattempo, Adeyemi ha trascorso le ultime quattro stagioni al Borussia Dortmund , affermandosi sia in Bundesliga che in Champions League, dove ha collezionato 48 presenze (37 con la squadra tedesca e 11 con il Salisburgo). Due di queste sono arrivate proprio contro il Barça nella scorsa edizione della competizione".