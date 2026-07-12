Il Barcellona cambia obiettivo e chiude uno dei colpi più importanti del proprio mercato estivo, infatti dopo settimane di indiscrezioni che avevano accostato Rafael Leao ai blaugrana, il club catalano ha deciso di virare con decisione su Karim Adeyemi. L'esterno tedesco del Borussia Dortmund è ormai a un passo dal trasferimento in Liga, un'operazione che chiude di fatto le porte a un possibile assalto per il numero 10 del Milan.

Con la maglia del Dortmund ha collezionato in totale 146 presenze, 36 gol e 22 assist tra tutte le competizioni ufficiali mostrando qualità fuori dal comune che in passato hanno attirato alcuni tra i migliori club italiani come Juventus, Milan e Napoli.

Niente Barcellona per Leao: il comunicato del Borussia Dortmund su Adeyemi

Il club giallonero ha comunicato che il giocatore è stato autorizzato a saltare l'inizio del ritiro pre-campionato per definire il, senza citarne il nome ma lasciandosulla destinazione, segnale che ci fa capire come l'affare sia ormai ai dettagli conclusivi.

DORTMUND, GERMANIA - 8 MAGGIO: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund reagisce durante la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte al Signal Iduna Park l'8 maggio 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Leon Kügeler/Getty Images)

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Barcellona e il Borussia Dortmund hanno raggiunto un accordo sulla base di 22 milioni di euro più 7 milioni di bonus. Adeyemi firmerà un contratto quinquennale e ritroverà Hansi Flick, tecnico che lo conosce molto bene dai tempi della Nazionale tedesca e che avrebbe spinto personalmente per il suo acquisto.

Rafael Leao era stato accostato con insistenza al Barcellona nelle scorse settimane, ma l'investimento necessario per convincere il club rossonero a cedere il portoghese è sempre stato considerato troppo elevato. La scelta di puntare su un profilo più giovane e decisamente meno costoso come Adeyemi permette ai catalani di rinforzare il reparto offensivo senza compromettere il proprio equilibrio finanziario.

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Ecco il comunicato del club tedesco: "Karim Adeyemi e Kjell Wätjen non parteciperanno ai test prestazionali di oggi. A entrambi i giocatori è stato concesso un permesso per avviare trattative con altri club".