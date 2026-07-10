Il Barcellona continua nel suo lavoro di miglioramento della rosa in vista della prossima stagione calcistica. Al principio del calciomercato, prima che iniziasse il Mondiale, la dirigenza catalana ha investito una cifra davvero importante per assicurarsi le prestazioni offensive dell'inglese Anthony Gordon. Il Newcastle è una bottega cara e per accaparrarsi il 2001 sono serviti circa 80 milioni di euro.

Deco vuole regalare al suo tecnico Hansi Flick un attacco davvero stellare, consapevole di quanto l'ex CT tedesco possa far rendere un reparto offensivo così ricco. Così, dopo aver perso Marcus Rashford per il termine del suo prestito e soprattutto Robert Lewandowski a parametro zero (alleggerendo parecchio gli ingaggi), la dirigenza catalana ha deciso di rinnovare il proprio parco davanti che per ora conta Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon e Roony Bardghji. Tuttavia, nelle ultime ore, Deco è riuscito a implementare la rosa, portandosi a casa uno degli attaccanti più rapidi del panorama europeo, a cifre davvero contenute.

È fatta per Adeyemi al Barcellona

BREMA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund contrastato da Karim Coulibaly e Marco Friedl del Werder Brema durante la partita di Bundesliga tra Werder Brema e Borussia Dortmund al Weserstadion, il 16 maggio 2026 a Brema, Germania. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

Il Barcellona rimane sempre in attesa del grande investimento sulla punta. Nei sogni dei tifosi culé, Julian Alvarez rimane in cima alla lista e sarà il protagonista di una trattativa infuocata dopo la fine del Mondiale estivo. Nel frattempo, la dirigenza blaugrana è riuscita ad acquistare un obiettivo nato negli ultimi giorni: Karim Adeyemi.

🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴



Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.



Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

Adeyemi, a sorpresa, non ha partecipato alla Coppa del Mondo. Tuttavia, l'attaccante del Borussia Dortmund aveva registrato 15 g/a nella passata stagione (10 reti e 5 assist), candidandolo a un posto da titolare con la Germania. Nagelsmann ha avuto idee diverse e le prestazioni offerte da Sané hanno confermato l'errata decisione nelle convocazioni. Dotato di una velocità eccezionale, Adeyemi si candida a raddoppiare le sue cifre nella Liga, sotto la guida di Flick. Secondo Fabrizio Romano, il Barcellona avrebbe speso 22 milioni di euro come parte fissa e 7 come potenziali bonus. Una cifra relativamente bassa per un classe 2002, con numeri importanti e una grande esperienza europea (tra cui una finale di Champions League). La volontà del calciatore è stata decisiva e firmerà un contratto di 5 anni col club.