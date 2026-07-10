Il Milan continua ad essere la protagonista assoluta di questo calciomercato. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos per rinforzare il reparto offensivo, la società di Cardinale mette a segno un altro colpo: è fatta per l'arrivo di Mario Gila. Il difensore, reduce da 4 stagioni da protagonista con la Lazio, è pronto a diventare uno dei pilastri della squadra di Amorim.

Il comunicato ufficiale del Milan

Amorim avrà finalmente il suo nuovo difensore centrale:sono le caratteristiche principali del difensore spagnolo. Nonostante l'elevata concorrenza, Mario Gila ha deciso di sposare il progetto del Milan. Il Club di Cardinale verserà nelle casse dei biancocelesti, ma, in virtù di accordi passati, la Lazio dovrà girare il 50% della cifra al

ROMA, ITALIA – 9 maggio 2026: Mario Gila della Lazio in azione durante la partita di Serie A tra Lazio e Inter, disputata allo Stadio Olimpico il 9 maggio 2026 a Roma, Italia. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le tappe di Mario Gila

L'ufficialità è arrivata attraverso una nota pubblicata dal club rossonero. Mario Gila è stato acquistato a titolo definitivo dalla Lazio firmando un contratto che lo vedrà legato ai rossoneri fino al 2031., iniziando così una nuova avventura dopo il percorso nella Capitale: "Il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 Giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34".

Nel comunicato, il Club ha ripercorso anche le tappe fondamentali della carriera del difensore, sottolineando le grandi qualità che lo hanno contraddistinto sin da subito: "Nato a Barcellona il 29 agosto 2020, Mario Gila cresce calcisticamente nel settore giovanile spagnoli prima di entrare a far parte dell'Academy del Real Madrid, con cui completa il percorso di formazione nel Real Madrid Castilla fino all'esordio in prima squadra nella stagione 21-22, partecipando alla conquista de LaLiga".

NAPOLI, ITALIA – 18 aprile 2026: Mario Gila della Lazio durante la partita di Serie A tra Napoli e Lazio, disputata allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Infine, la società ha rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo acquisto, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra: "L'AC Milan rivolge a Mario un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

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Dalla crescita con la Lazio alla nuova sfida

Mario Gila arriva al Milan dopo un percorso da protagonista con la Lazio. Lo spagnolo ha totalizzatocon la squadra della Capitale siglando. Dopo l'esperienza al, il centrale ha saputo conquistarti progressivamente un posto in pianta stabile nello scacchiere biancoceleste. Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno in Nazionale. Dopo il debutto con lanel 2022 e la partecipazione all'Europeo di categoria l'anno seguente, nelè arrivata anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore.

ROMA, ITALIA – 15 marzo 2026: Mario Gila della Lazio contende il pallone a Luka Modrić del Milan durante la partita di Serie A tra Lazio e Milan, disputata allo Stadio Olimpico il 15 marzo 2026 a Roma, Italia.(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Gila non vede l'ora di iniziare la nuova avventura. Il centrale, intercettato da alcuni media italiani, ha espresso tutta la sua gioia per questa tappa: "Sono felicissimo, non vedo l'ora di cominciare e mettermi a disposizione del mister e dello staff. Sono qui per imparare e per raggiungere tanti obiettivi con questa gloriosa maglia. So quanto pesa, ma mi farò trovare pronto".