Il difensore lascia la Lazio dopo quattro stagioni da protagonista e firma per 5 stagioni con la squadra di Amorim.
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Il Milan continua ad essere la protagonista assoluta di questo calciomercato. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos per rinforzare il reparto offensivo, la società di Cardinale mette a segno un altro colpo: è fatta per l'arrivo di Mario Gila. Il difensore, reduce da 4 stagioni da protagonista con la Lazio, è pronto a diventare uno dei pilastri della squadra di Amorim.
Il comunicato ufficiale del MilanAmorim avrà finalmente il suo nuovo difensore centrale: velocità, aggressività nei contrasti e duttilità tattica sono le caratteristiche principali del difensore spagnolo. Nonostante l'elevata concorrenza, Mario Gila ha deciso di sposare il progetto del Milan. Il Club di Cardinale verserà nelle casse dei biancocelesti 30 milioni di euro, ma, in virtù di accordi passati, la Lazio dovrà girare il 50% della cifra al Real Madrid.
Le tappe di Mario GilaL'ufficialità è arrivata attraverso una nota pubblicata dal club rossonero. Mario Gila è stato acquistato a titolo definitivo dalla Lazio firmando un contratto che lo vedrà legato ai rossoneri fino al 2031. Il centrale indosserà la maglia numero 34, iniziando così una nuova avventura dopo il percorso nella Capitale: "Il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 Giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34".
Nel comunicato, il Club ha ripercorso anche le tappe fondamentali della carriera del difensore, sottolineando le grandi qualità che lo hanno contraddistinto sin da subito: "Nato a Barcellona il 29 agosto 2020, Mario Gila cresce calcisticamente nel settore giovanile spagnoli prima di entrare a far parte dell'Academy del Real Madrid, con cui completa il percorso di formazione nel Real Madrid Castilla fino all'esordio in prima squadra nella stagione 21-22, partecipando alla conquista de LaLiga".
Infine, la società ha rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo acquisto, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra: "L'AC Milan rivolge a Mario un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".
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Dalla crescita con la Lazio alla nuova sfidaMario Gila arriva al Milan dopo un percorso da protagonista con la Lazio. Lo spagnolo ha totalizzato 120 presenze con la squadra della Capitale siglando due reti. Dopo l'esperienza al Real Madrid Castilla, il centrale ha saputo conquistarti progressivamente un posto in pianta stabile nello scacchiere biancoceleste. Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno in Nazionale. Dopo il debutto con la Spagna Under 21 nel 2022 e la partecipazione all'Europeo di categoria l'anno seguente, nel 2025 è arrivata anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore.
Gila non vede l'ora di iniziare la nuova avventura. Il centrale, intercettato da alcuni media italiani, ha espresso tutta la sua gioia per questa tappa: "Sono felicissimo, non vedo l'ora di cominciare e mettermi a disposizione del mister e dello staff. Sono qui per imparare e per raggiungere tanti obiettivi con questa gloriosa maglia. So quanto pesa, ma mi farò trovare pronto".
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