Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, dopo gli ultimi due, disastrosi, mesi stagionali, culminati con il mancato accesso nell'Europa che conta, aveva promesso la rivoluzione. E, dopo settimane di colloqui, meeting e chiamate esplorative, il numero uno dei rossoneri ha mantenuto le sue promesse. Sostituito il parco dirigenziale in toto, Cardinale sta, attualmente, conducendo tutte le operazioni del diavolo, stando in prima linea, come mai era accaduto.

Voglia di (ri)prendersi il Milan

Dal giugno 2022, mese del passaggio di consegne da Elliott a RedBird, nella figura di, ilnon ha mai potuto contare su un presidente vicino alla dirigenza e alla squadra. Nel corso dei quattro anni, il club rossonero, dopo l'exploit con la vittoria dello Scudetto, ha perso la propria identità nel momento in cuidecisero di dare il benservito a, l'anima del diavolo. A cascata, si sono susseguite dirigenze, allenatori, calciatori senza alcun filo logico, che hanno gettato ilnel baratro, sportivamente e gestionalmente parlando. Così, a quattro anni dall'insediamento di, di cui la maggioranza dei tifosi milanisti non riconosceva neppure il viso, forse, si sta accendendo nuovamente quella passione che, per troppo tempo, era stata calpestata.

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: il proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale partecipa prima della partita di anta dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra AC Milan e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2024 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

L'imprenditore statunitense, rimasto cocentemente deluso dal finale della scorsa stagione, ha deciso di prendere in mano il suo Milan, non più con le parole, ma con i fatti. La scelta di puntare su Ruben Amorim, selezionato a seguito di diversi incontri anche con altri allenatori, e concedergli carta bianca per il calciomercato, è un inedito nella gestione Cardinale. Tuttavia, il proprietario del Milan, mai così attivo nelle varie sedi di potere, ha chiarito che tutte le operazioni debbano, necessariamente, passare sotto la sua lente d'ingrandimento.

Il fondatore di RedBird Gerry Cardinale a Calcio e Finanza: «Al Milan lavoriamo di squadra, ma l'approvazione finale sul mercato è mia» https://t.co/BqTvVNbPSJ — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) July 10, 2026

La presa di posizione

Il fondatore di RedBirdha parlato a Calcio E Finanza, chiarendo quanto sia centrale in tutte le trattative del: "Nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me.. Nel modo in cui operiamo il mio potere di approvazione è unilaterale. E poi una cosa importante: come ho detto in conferenza stampa, facciamo le cose come una squadra. Quindi. Abbiamo molti input dall'allenatore e dal mio team.".