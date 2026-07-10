C'è chi colleziona maglie e biglietti e chi, invece, pezzi di campo. Mentre il Mondiale 2026 arriva agli atti conclusivi, particolare curiosità ha infatti destato la nuova iniziativa lanciata dalla FIFA in vista della finale del campionato del mondo al MetLife Stadium, ora rinominato New York New Jersey Stadium, con protagonista la vendita di alcune porzioni di campo.

La curiosa iniziativa della FIFA

Secondo quanto risulta dallo shop ufficiale della FIFA, oltre ai classici souvenir, i collezionisti di calcio (e sport in generale) potranno acquistare determinate parti del manto erboso della finale del Mondiale 2026, che si terrà il prossimo 19 luglio al prestigioso MetLife Stadium (ora New York New Jersey Stadium) di East Rutherford, nel New Jersey.

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Federazione calcistica brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, in Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

L'iniziativa, figlia dalla nuova collaborazione tra il noto organo che gestisce il calcio mondiale e il partner commerciale britannico Keep Stub, sarà disponibile al termine del campionato mondiale e sarà limitata agli appassionati di calcio e sport residenti soltanto in Europa e negli Stati Uniti d'America.

I prezzi delle porzioni di campo

La Fifa et un partenaire commercial ont mis en vente des morceaux de la pelouse du MetLife Stadium, où aura lieu la finale du Mondial le 19 juillet prochain.https://t.co/QUdHWIMkb8 — RMC Sport (@RMCsport) July 10, 2026

Per quanto riguarda l'acquisto dei frammenti, le parti di campo verranno: prelevate dal terreno dello stadio, rivestiti di resina (per preservare l'erba) e custoditi in un'apposita custodia in acrilico con inciso il logo della(e tutti i dati della finale come sede, data e risultato). Inoltre, compreso nell'acquisto, sarà consegnato anche una chiavetta USB contenente la prova dell'autenticità.

Quanto ai prezzi, certamente non si parla di cifre alla portata di tutti. Da ciò che risulta dallo shop FIFA, infatti, i frammenti di campo, disponibili in ben quattro misure, arriveranno fino a 3000 dollari, con l'acquisto più economico che si aggira sui 450 dollari (l'equivalente di 393 euro).