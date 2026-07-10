A tredici anni di distanza dall'ultima volta al centro d'allenamento del Real Madrid, Josè Mourinho è tornato a Valdebebas per iniziare a mettere nero su bianco la preparazione fisica della squadra. Lunedì 13 luglio è il giorno del ritorno dei calciatori non convocati con le rispettive nazionali per il primo allenamento della stagione.

Real Madrid, le prime parole di Mourinho

Intervistato da Real Madrid TV, lo Special One ha dichiarato: "Stiamo lavorando sodo.Abbiamo lavorato molto per molto tempo sulla struttura del club a diversi livelli.e oggi si trattava praticamente di arrivare e 'controllare' tutto ciò che è stato fatto e ciò che dobbiamo ancora fare".

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - OCTOBER 20: L'allenatore dello SL Benfica José Mourinho parla con i media prima della partita di UEFA Champions League contro il Newcastle United a St James' Park il 20 ottobre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Il tecnico portoghese, in seguito alle continue voci rimbalzate fuori dallo spogliatoio del Real Madrid, definito tutt'altro che umile, ha lanciato una frecciatina delle sue: "Le parole non bastano perché è come una missione. Non è come preoccuparmi per me stesso o se vincerò troppo o troppo poco. Sono qui per aiutare tutti a migliorare: giocatori, staff... Creare una cultura del lavoro, della responsabilità, dell'ambizione e qualcosa che conosco bene, ovvero la responsabilità e l'onore di lavorare per il Real Madrid. Mi piace molto questo concetto. Non funziona per il Real Madrid, funziona per il Real Madrid. Ed è con questo spirito di missione che sono qui".

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Inizio a rilento

Come per altri grandi club, anche il Real Madrid inizierà la preparazione con una rosa ridotta all'osso per via della contemporaneità con il Mondiale.saranno gli unici calciatori della prima squadra presenti lunedì, in attesa dei campionissimi ancora in corsa negli States. Diverso il discorso per quanto riguarda i lungodegenti, alle prese con allenamenti personalizzati per recuperare dai brutti infortuni occorsi nel finale di stagione.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Kylian Mbappé del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabéu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Mourinho ha poi concluso: "Dobbiamo approfittare delle prossime due settimane con positività perché ovviamente vorrei avere tutti i giocatori qui. Devi guardarla in modo positivo, cioè per conoscere meglio i ragazzi con cui lavorerò e che abbiano l'opportunità di conoscermi. Durante la preseason molti di quei ragazzi saranno qui a Castilla e anche a me piace partecipare e aiutare la crescita di questa zona. Eccoci qui e arriverà qualche campione del mondo. Con molta fiducia, con molta sensazione di amare questo club e Hala Madrid e nient'altro!"