Le voci sul futuro di Vinicius Junior continuano ad alimentare il dibattito attorno al mondo madridista. Nelle ultime ore, infatti, l'attaccante brasiliano ha parlato apertamente della situazione legata al proprio rinnovo di contratto, lasciando intendere come al momento non ci sia particolare urgenza nel chiudere l'accordo con il Real Madrid.

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"Sono tranquillo sul mio futuro"

CazeTVOficial

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Vinicius Jr ha spiegato di vivere serenamente la situazione contrattuale con il Real Madrid: "Non ho alcuna fretta di rinnovare il mio contratto, è valido fino al 2027. Quindi, fino al 2027, abbiamo molto di cui discutere con il Real Madrid, e il Real Madrid ha molto di cui discutere con noi".

Durante un'intervista a

Esultanza Vinicius, Real Madrid (foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Continuando, l'attaccante brasiliano ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con il presidente Florentino Perez: "Il Real Madrid è tranquillo, e io sono tranquillo. Il presidente si fida di me e io mi fido di lui. E questo è quanto, dobbiamo solo aspettare e vivere ogni giorno, ogni momento , e goderci il miglior club del mondo". Riguardo la sua posizione al Real ha poi dichiarato: "Non mi sono mai immaginato lontano dal Real Madrid. Mi godo davvero ogni momento che trascorro qui perché è il club dei miei sogni. Ho sempre sognato di giocare qui e di poterlo fare per così tanto tempo. Ora sono uno dei capitani della squadra. Nonostante la mia giovane età, è un traguardo importante che capita solo poche volte nella storia. Quindi mi godo ogni momento. Voglio restare qui per il resto della mia vita, ma non ho fretta di rinnovare il contratto ".

🚨 Vinicius Jr: “I’m in no rush to renew my contract. I have a contract until 2027. So, until 2027, we have a lot to discuss with Madrid, and Madrid has a lot to discuss with us”.



“Madrid is calm, I’m calm. The president trusts me, and I trust him”, told @CazeTVOficial. pic.twitter.com/rhM7mxohO0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Vinicius sulla stagione del Real Madrid e il rapporto con Mbappe

Real Madrid, ho vinto un titolo. Dobbiamo tornare e vincere il campionato. Il Real Madrid torna sempre al vertice" "A inizio stagione avevamo un vantaggio di sette punti, ma la stagione è lunga e il Barcellona sa come giocare bene il campionato. Alla fine abbiamo commesso degli errori in partite che non potevamo permetterci di perdere. Poi perdere in casa... Quando perdi quei punti, il distacco aumenta, l'altra squadra (intende il Barcellona , ndr) acquista fiducia e tu la perdi. Sono anni diversi e speriamo che la prossima stagione sia migliore delle due precedenti. Queste sono le mie prime due stagioni senza titoli. Ogni volta che ho giocato per il, ho vinto un titolo. Dobbiamo tornare e vincere il campionato. Il Real Madrid torna sempre al vertice"

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Successivamente,si è espresso sulla deludente stagione dei

Infine, il numero 7 del Real Madrid ha raccontato del rapporto con il compagno Kylian Mbappe: "Ogni volta che abbiamo la possibilità, stiamo insieme, anche fuori dal campo, facendo cose da amici. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Gli mandavo spesso messaggi chiedendogli di venire a giocare con noi. Non siamo riusciti a giocare come avremmo voluto e a vincere i trofei che i tifosi desiderano, ma credo che riusciremo a cambiare presto questa situazione. Mbappé è una brava persona; mi difende sempre nelle interviste, anche dopo la partita contro il Benfica riguardo l'episodio di razzismo. È un giocatore leggendario che lascerà il segno al Real Madrid".

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