Le lacrime versate dopo essere stata sostituita nella delicata sfida di Champions League contro il Bayern Monaco al Camp Nou erano state un chiaro e inequivocabile segnale. Le esultanze contenute delle ultime partite e una serie di manifestazioni pubbliche sempre più emotive avevano già alimentato la sensazione che la fine fosse ormai vicina. All'interno del Barcellona, del resto, si capiva già da tempo che qualcosa stava inesorabilmente cambiando.

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L'addio di Alexia Putellas

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Una vita al Barcellona

Quella che aleggiava nell'aria come una triste previsione è stata confermata ufficialmente nella giornata di martedì:ha annunciato il suo addio al club dopo 14 anni trascorsi con la prima squadra. Si pone così fine a uno dei periodi più emblematici nella storia recente della società. "La Regina", il cui contratto sarebbe andato in scadenza il 30 giugno, ha preso questa decisione dopo circa un anno di profonda e personale riflessione. Lascia la squadra con tutti gli onori, salutando i tifosi al termine di una stagione perfetta in cui ha vinto quattro titoli su quattro disponibili.L'addio disegna indubbiamente la fine di un'era. Da capitana, modello e simbolo assoluto di una vera e propria rivoluzione sportiva, la sua eredità rimarrà indissolubilmente legata alla straordinaria crescita della squadra e al definitivo consolidamento delcome potenza dominante. Le sue statistiche parlano da sole e raccontano una storia senza precedenti:e benconquistati. Questo incredibile palmarès di squadra include

Nata a Mollet del Vallès, Alexia ha mosso i suoi primi passi importanti entrando nella celebre accademia La Masia del Barcellona nel 2005. Dopo una breve ma formativa parentesi che l'ha vista vestire le maglie dell'RCD Espanyol e del Levante, ha fatto ritorno al suo amato club nel 2012, all'età di 18 anni. Da quel momento, sarebbe diventata il volto principale della fase finale di crescita del club.

OSLO, NORVEGIA - 23 MAGGIO: Alexia Putellas dell'FC Barcellona osserva durante la finale della UEFA Women's Champions League 2026 tra FC Barcellona e OL Lyonnes all'Ullevaal Stadion, il 23 maggio 2026 a Oslo, in Norvegia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Il suo straordinario palmarès individuale con il Barcellona riflette in modo inequivocabile la portata immensa della sua eredità calcistica. Nel 2021 venne riconosciuta come la migliore giocatrice del mondo, dopo una stagione in cui ha guidato il Barça al trionfo in Europa. La sua gloriosa esperienza al club catalano include due Palloni d'Oro vinti consecutivamente (2021 e 2022) e due premi FIFA The Best (2021-2022). È stata inoltre insignita del riconoscimento come miglior giocatrice della Champions League sia nella stagione 2021-22 che in quella attualmente in corso. Come ha sottolineato il dirigente Romeu: "Alexia è una calciatrice importantissima e una leggenda del Barça".

Mercoledì Alexia Putellas riceverà il doveroso e strameritato omaggio, salutando definitivamente i tifosi nella partita contro la Real Sociedad all'Estadi Johan Cruyff.

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