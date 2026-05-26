Il Barcellona ha mostrato interesse per Joao Pedro, attaccante brasiliano del Chelsea che senza Champions potrebbe lasciarlo partire.
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Il Barcellona ha vinto la seconda Liga consecutiva, e con l'addio di Robert Lewandowski ora è alla ricerca del nuovo numero 9 per la prossima stagione. Il Chelsea invece si è classificato al decimo posto in Premier League a quota 52 punti, non qualificandosi a nessuna coppa europea. Nonostante le difficoltà dei Blues, Joao Pedro ha contribuito a segnare 20 reti questa stagione con 15 gol e 5 assist dimostrandosi uno dei pilastri della squadra inglese e attirando l'attenzione dei top club europei.
Nonostante questo, il tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati per i Mondiali di quest'estate preferendo altre scelte in attacco.
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Joao Pedro al Barcellona, i dettagli sul possibile nuovo acquistoCome riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona si sta muovendo per trovare il nuovo attaccante, e per ora uno dei nomi più caldi è quello di Julian Alvarez dell'Atletico Madrid che però verrebbe a costare più di 100 milioni e ha ricevuto anche l'interesse del Paris Saint Germain. Una soluzione più economica sarebbe Joao Pedro, che ai catalani non verrebbe a costare più di 70 milioni di euro nonostante il Chelsea abbia ribadito più volte che l'attaccante non è in vendita.
Il Barcellona starebbe valutando di inserire nell'affare con i Colchoneros Ferran Torres per abbassare il prezzo, considerando che il suo contratto scadrà tra un anno. Bisognerà però capire se il numero 7 blaugrana accetterà il trasferimento o se preferirà liberarsi a parametro zero nell'estate del 2027 in caso di mancato rinnovo.
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