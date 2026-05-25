Il centrocampista del Barcellona Gavi ha vissuto con grande emozione la sua convocazione tra i 26 scelti da De La Fuente per i prossimi Mondiali. L'infortunio rimediato a inizio stagione aveva messo a serio rischio la sua presenza nella competizione, però grazie a un lungo percorso fatto di lavoro, pazienza e voglia di tornare protagonista adesso il numero 6 del Barça è pronto per dare tutto per rendere orgoglioso tutta la sua nazione.

GRANADA, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Gavi della Spagna esulta dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione a UEFA EURO 2024 tra Spagna e Cipro, all’Estadio Nuevo Los Cármenes, il 12 settembre 2023 a Granada, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

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Gavi e la soddisfazione per il suo secondo Mondiale: "Un sogno che si realizza, darò tutto"

Un sogno che si realizza, poter giocare il mio secondo Mondiale rappresentando il mio Paese! Ma questo avrà un sapore diverso dopo tutta la sofferenza, dopo essere caduto e rialzato due volte in tre anni, ma vi assicuro che darò tutto ciò che ho in me per poter portare a casa la Coppa del Mondo. È un orgoglio e un onore essere in questa lista di 26, faremo in modo che anche voi siate orgogliosi! #VamosEspaña".

Dopo l'infortunio, la paura di non rientrare tra i convocati per la competizione mondiale era tanta, ma alla fine Gavi ce l'ha fatta e queste sono state le sue dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo subito dopo aver scoperto di essere tra i 26 mentre si trovava alla Ciudad Deportiva del Barcellona: "

Gavi è decisamente pronto a vivere la competizione da protagonista, sperando a questo punto di poter anche rientrare tra i titolari del coach De La Fuente.

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Il calvario dello spagnolo

Nonostante i 21 anni questo sarà il secondo Mondiale per Gavi che ha giocato il primo giovanissimo appena maggiorenne. Gavi è diventato anche l'unico 2004 a segnare nella competizione oltre che essere il terzo marcatore più giovane della storia dei Mondiali a 18 anni e 110 giorni.

La voglia di ripetersi anche in questa occasione l'ha già dimostrata non solo con le parole ma anche grazie a tutto il percorso che ha svolto per poterci arrivare. Nel 2023 aveva rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e ad agosto ha invece subito la rottura radiale del menisco interno dello stesso ginocchio. Il percorso per rientrare in tempo era duro ma grazie allo staff del Barcellona è riuscito a rientrare a metà marzo e adesso è pronto a godersi il suo secondo Mondiale in carriera.

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