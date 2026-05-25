Manca sempre meno all'inizio del Mondiale 2026 e tra le 48 Nazionali presenti figura anche la Spagna. La selezione europea, infatti, ha conquistato il posto per la massima competizione intercontinentale terminando al primo posto del suo girone di qualificazione. La Roja è sicuramente tra le selezioni che proveranno ad arrivare fino in fondo visto che sono tra le favorite. Nelle ultime settimane, le varie Nazionali che andranno alla Coppa del Mondo FIFA stanno annunciando i nomi dei calciatori convocati e, negli ultimi minuti, è stato il turno della Spagna.

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I convocati della Spagna per il Mondiale 2026

La Spagna ha come commissario tecnicoed arriva alla massima competizione intercontinentale in qualità di. Le Furie Rosse, infatti, due anno fa hanno vinto l'ambientato in Germania battendo in finale l' Inghilterra con il risultato di. Nel Mondiale che avrà inizio poco prima della metà di giugno e terminerà ilcon la finale che si disputerà presso il MetLife Stadium, gli spagnoli si trovano nele sfiderannoed

Barcelona, Spagna - 31 marzo 2026: Lamine Yamal della Spagna reagisce durante l'amichevole tra Spagna ed Egitto al RCDE Stadium. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Di seguito, la lista dei giocatori scelti da De La Fuente per la massima competizione intercontinentale:

Portieri : Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona);

: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona); Difensori : Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcellona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético Madrid) Eric García (Barcellona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham);

: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcellona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético Madrid) Eric García (Barcellona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham); Centrocampisti : Pedri (Barcellona), Fabian Ruiz (Psg), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcellona), Álex Baena (Atlético Madrid), Rodrigo (Manchester City); Mikel Merino (Arsenal);

: Pedri (Barcellona), Fabian Ruiz (Psg), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcellona), Álex Baena (Atlético Madrid), Rodrigo (Manchester City); Mikel Merino (Arsenal); Attaccanti: Mike Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal, Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Muñoz (Osasuna).

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