Gli spagnoli sono sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale della competizione e questo successo manca dai Mondiali di sedici anni fa
Spagna, vittoria ai rigori: ecco il balletto show di Yamal, Samu e Nico Williams
Manca sempre meno all'inizio del Mondiale 2026 e tra le 48 Nazionali presenti figura anche la Spagna. La selezione europea, infatti, ha conquistato il posto per la massima competizione intercontinentale terminando al primo posto del suo girone di qualificazione. La Roja è sicuramente tra le selezioni che proveranno ad arrivare fino in fondo visto che sono tra le favorite. Nelle ultime settimane, le varie Nazionali che andranno alla Coppa del Mondo FIFA stanno annunciando i nomi dei calciatori convocati e, negli ultimi minuti, è stato il turno della Spagna.
Caricamento post Instagram...
I convocati della Spagna per il Mondiale 2026La Spagna ha come commissario tecnico Luis De La Fuente ed arriva alla massima competizione intercontinentale in qualità di Campione d'Europa. Le Furie Rosse, infatti, due anno fa hanno vinto l'Europeo ambientato in Germania battendo in finale l'Inghilterra con il risultato di 2-1. Nel Mondiale che avrà inizio poco prima della metà di giugno e terminerà il 19 luglio con la finale che si disputerà presso il MetLife Stadium, gli spagnoli si trovano nel Girone H e sfideranno Capo Verde, Arabia Saudita ed Uruguay.
Di seguito, la lista dei giocatori scelti da De La Fuente per la massima competizione intercontinentale:
- Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona);
- Difensori: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcellona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético Madrid) Eric García (Barcellona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham);
- Centrocampisti: Pedri (Barcellona), Fabian Ruiz (Psg), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcellona), Álex Baena (Atlético Madrid), Rodrigo (Manchester City); Mikel Merino (Arsenal);
- Attaccanti: Mike Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal, Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Muñoz (Osasuna).
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA