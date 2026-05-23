L'Inghilterra si presenterà ai prossimi Mondiali con l'obiettivo di progredire il più possibile. Dopo le recenti convocazioni che hanno escluso sorprendentemente Phil Foden e Cole Palmer, i Tre Leoni sono pronti a giocarsi le loro chance di primeggiare nel globo in America. Per il ritiro negli Stati Uniti, si esige la massima riservatezza.

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Tuchel 'sconfigge' le spie: "Non voglio fuga di informazioni"

La nazionale inglese dopo che ha visto sfumata la possibilità di allenarsi presso lo Sporting Kansas City, prenotato dall', ha ripiegato sullo Swope Soccer Village di Kansas City. Sebbene sia ritenuto un centro sportivo all'altezza per attrezzatture e mezzi, Thomasè convinto che manchi qualcosa alla struttura per diventare impermeabile agli occhi indiscreti: "Ci occuperemo della situazione nel miglior modo possibile, senza eccessi. Siamo soddisfatti del centro di allenamento, che risponde alle nostre esigenze.Quando si preparano gli schemi di gioco, i calci piazzati o i rigori, è importante non fornire informazioni agli avversari".

RIGA, LETTONIA - 13 OTTOBRE: Thomas Tuchel, allenatore della nazionale inglese, parla con i media durante una conferenza stampa allo stadio Daugava il 13 ottobre 2025 a Riga, Lettonia. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il timore del CT è infatti che rappresentanti di altre Selezioni possano venire a conoscenza di notizie riservate. Così trarrebbero indubbi vantaggi nella preparazione delle partite. In Inghilterra, tra l'altro, il Southampton è stato squalificato automaticamente del playoff valido per la promozione in Premier League per aver spiato gli allenamenti del Middlesbrough. Possibile, pertanto, che si realizzino recinzioni e si immettano telecamere di videosorveglianza.

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Il cammino dell'Inghilterra al prossimo Mondiale è già segnato. Le avversarie contro cui Tuchel e i suoi calciatori giocheranno sono nell'ordine Corazia, Ghana e Panama. Il girone L è il gruppo che le raccoglie. L'esordio è fissato per il prossimo 17 giugno presso l'A&T Stadium di Arlington.

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